NVIDIA odblokowała limiter kryptowalut w RTX 3060. Twierdzi, że to pomyłka

Fatalna wpadka NVIDIA. Sterownik deaktywuje limiter w RTX 3060

Mówiąc delikatnie: sprawa się rypła. Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060 zadebiutowała ze specjalnym limiterem, który automatycznie ograniczał wydajność karty, gdy tylko wykrywał próbę wykorzystania jej do wydobycia Ethereum, jednej z najpopularniejszych kryptowalut. W mojej recenzji Inno3D RTX 3060 iChill X3 Red udało mi się potwierdzić, że limiter działa jak należy. Po co? Po to, aby kartę kupowali gracze, a nie "górnicy". NVIDIA zarzekała się, że limitera wydajności wydobycia kryptowalut nie da się obejść . Minął miesiąc i... producent sam go wyłączył.Nvidia potwierdziła w rozmowie z serwisem The Verge, że przypadkowo odblokowała ogranicznik w RTX 3060 za pomocą swojego nowego sterownika. Sterownik w wersji beta zawierał kod używany do wewnętrznego programowania, który usuwa ogranicznik hashrate w RTX 3060. Oprogramowanie NVIDIA z Internetu usunęła, ale... Tak, tak:. Absolutnie nic.Najnowszy sterownik beta o numerzeautomatycznie odblokowuje wydajność większości wersji kart RTX 3060, zwiększając szybkość haszowania dla skuteczniejszego i znacznie szybszego wydobywania Ethereum. Instalator sterownika z łatwością można znaleźć w Internecie. Z uprzejmości dla osób wściekłych na właścicieli koparek masowo wykupujących karty z rynku konsumenckiego nie podlinkujemy go, ale znalezienie odpowiedniego pliku to robota dla początkującego użytkownika sieci.Nvidia nie będzie w stanie uniemożliwić właścicielom RTX 3060 dalszego korzystania z tego sterownika w przyszłości, więc układ ten stał się oficjalnie zdatny do skutecznego wydobycia Ethereum. BARDZO skutecznego i bardzo energooszczędnego. Dobrą inwestycję poczynili ci właściciele koparek, którzy kupili karty RTX 3060 pomimo ostrzeżeń "zielonych".Źródło: The Verge