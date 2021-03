Znamy polskie ceny telewizorów Samsung Neo QLED. Rusza przedsprzedaż

Telewizory z linii na 2021 poszczególnych producentów powoli trafiają na rynek. Samsung poinformował właśnie, że modele Neo QLED trafiły w Polsce do przedsprzedaży. Premierowa linia produktów wykorzystuje nowe technologie, w tym podświetlenie Quantum Mini LED oraz mocny Procesor AI Neo Quantum.W serii telewizorów Neo QLED Samsung zastosował nowe źródło światła, czyli diody Quantum Mini LED, które mają zaledwie 1/40 wielkości konwencjonalnych diod LED. Samsung podkreśla, że w połączeniu z technologią Quantum Dot, która odpowiada za sterowanie podświetleniem widzowie zobaczą filmy, dokładnie tak, jak chcieli tego ich twórcy – z wysokim kontrastem i świetnym odwzorowaniem szczegółów.W tej premierowej linii produktów Samsung zastosował nowy Procesor AI Neo Quantum, który pozwoli wykorzystać pełen potencjał głębokiego uczenia i sztucznej inteligencji. Dzięki temu ulubione treści można będzie oglądać w jakość bliskiej 4K lub 8K w zależności od modelu telewizora.

65" QN800A Neo QLED 8K Smart TV (2021)



Samsung Neo QLED - przedsprzedaż

W ramach przedsprzedaży można skorzystać także z dodatkowych korzyści. Ta specjalna oferta obejmuje dodatkową usługę serwisową 3-letniej ochrony SAMSUNG + 3yr GUARD Serwis wartą nawet 2550 złotych.



Przedsprzedażą objęte są modele telewizorów Neo QLED 4K QN85, QN91, a także Neo QLED 8K QN800 w różnych przekątnych:





QE55QN85AATXXH - 5299 zł

QE65QN85AATXXH - 6299 zł

QE75QN85AATXXH - 10 999 zł

QE65QN91AATXXH - 8799 zł

QE75QN91AATXXH - 12 999 zł

QE65QN800ATXXH - 12 999 zł

QE75QN800ATXXH - 17 999 zł

Promocja trwa od 16.03 do 28.03.2021 r. lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów modeli telewizorów z serii Neo QLED. Zamówienia złożone w tym terminie będą realizowane od 29.03 do 11.04.2021 r.Źródło: Samsung