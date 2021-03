Seagate zapowiada dyski 100 TB przed 2030 rokiem

Seagate zapowiada dysk 100 TB

Niecałe dwa i pół roku temu informowaliśmy Was o tym, że firmie Seagate udało się wyprodukować pierwszy dysk twardy o pojemności 16 TB w rozmiarze 3,5 cala. Sprzęt wykorzystujący technikę zapisu HAMR wciąż znajduje się poza zasięgiem finansowym większości konsumentów, choć ci spojrzenia zwracają raczej w stronę znacznie szybszych i nowocześniejszych nośników SSD. Dyski HDD o tak dużych pojemnościach tworzone są z myślą o zastosowaniach profesjonalnych i archiwizacji danych. Nie minęło wiele czasu, a Seagate zapowiedziało debiut dysku o pojemności aż 100 TB. Nastąpi to przed 2030 rokiem.Ponieważ obecna technologia prostopadłego zapisu magnetycznego (PMR) osiąga swoje granice, firma Seagate w coraz większym stopniu przechodzi na zapis magnetyczny wspomagany ciepłem (HAMR). Cel? Oczywisty. Dalsze zwiększanie pojemności nośników danych. Firma podobno rozpoczęła już w kanale biznesowym sprzedaż modeli HDD HAMR o pojemności 20 TB, ale oficjalnie kupić można co najwyżej warianty 18 TB.Podczas niedawnego wydarzenia dla inwestorów firma Seagate udostępniła poprawioną mapę drogową, dotyczącą dysków twardych,. Tam przedstawiono plany dotyczące tradycyjnej, mechanicznej pamięci masowej. Według niej, HAMR umożliwi korzystanie z dysków o pojemności przekraczającej 30 TB w roku kalendarzowym 2023, a dyski o pojemności ponad 50 TB zadebiutują w 2026 roku. Później, nośniki BPM pomogą zwiększyć gęstość i jeszcze bardziej zwiększyć pojemność, do ponad 120 TB po 2030 roku.