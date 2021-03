Przełom w naprawie elektroniki. Poznaj swoje nowe prawa

Mniej elektrośmieci, łatwiejsza naprawa elektroniki

Marzec tego roku to okres poważnych zmian w Polsce z punktu widzenia konsumentów kupujących produkty RTV i AGD. Z początkiem miesiąca informowaliśmy, że wprowadzone zostały nowe oznaczenia na elektronice. Nowe etykiety energetyczne to jednak nie koniec innowacji. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje o wdrożeniu długo wyczekiwanego prawa do naprawy, którego wprowadzenie w ubiegłym roku proponowała Komisja Europejska.Na podstawie nowych przepisów dotyczących zasobooszczędności, producenci sprzętów RTV i AGD muszą od teraz zapewnić dostęp do części zamiennych przez 7 do 10 lat po zakończeniu ich produkcji i wprowadzeniu ostatniej partii do obrotu. W prawie zaznaczono, że chodzi tutaj o udostępnienie bardziej skomplikowanych części serwisom naprawczym. Powszechnie możliwe do kupienia mają być z kolei elementy do prostych napraw, których samodzielnie może dokonać użytkownik.Sceptycy podnosili, że konieczność produkowania dodatkowych części przez lata od zakończenia produkcji urządzeń nie ma niczego wspólnego z ekologią i przyczyni się do zwiększania śladu węglowego. Dla producentów kłopotliwe może okazać się też utrzymanie linii produkcyjnych w razie chęci wytwarzania ich na bieżąco. Na to akurat jest bardzo proste rozwiązanie: zmiany w prawie mają zmotywować producentów do tworzenia urządzeń trwalszych, działających bez awarii dłużej niż do końca okresu gwarancji.