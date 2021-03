Huawei P50 na renderach. Ten tył wygląda, jak z kosmosu

Zobaczcie sami.





Premiera nowych smartfonów Huawei z serii “P” zbliża się wielkimi krokami. Tym razem do sieci przedostały się rendery standardowego modelu i wiemy już mniej więcej, czego możemy się spodziewać. Trzeba przyznać, że cała konstrukcja może być zaskakująca -Co jeszcze wiemy na ten moment o nadchodzącym flagowcu Chińczyków?Huawei P50 ma zostać wyposażony w metalową ramkę otaczającą obudowę urządzenia - sam sprzęt będzie posiadał. Zgodnie z oczekiwaniami, sama konstrukcja urządzenia będzie uproszczona względem modelu z dopiskiem “Pro” w nazwie. Patrząc jednak na same wymiary, Huawei P50 będzie znacznie większy od swojego poprzednika.Podobnie, jak w przypadku modelu P50 Pro, P50 nie będzie korzystał z podwójnego aparatu do zdjęć selfie. Tym razem użytkownicy będą mieli do czynienia z jednym “oczkiem”. Rzekomo na tylnej obudowie miałby znaleźć sięo wielkości jednego cala. To mogłoby robić wrażenie - szczególnie w kontekście samej jakości zdjęć oferowanych przez smartfon.Na obudowie Huawei P50 znajdziemy również głośniki stereo oraz skaner linii papilarnych pod wyświetlaczem. Nie zabrakło również nadajnika działającego w podczerwieni. Sam ekran w. Zapewne w tym przypadku Chińczycy wykorzystają technologię OLED.- Huawei boryka się z problemami związanymi z komponentami do swoich smartfonów, tak więc firma będzie musiała wymyślić jakieś rozwiązanie. Nie wiadomo także, ile dokładnie trzeba będzie zapłacić za model P50 oraz na jakich rynkach będzie on dostępny w sprzedaży.Na ten moment musimy więc uzbroić się w jeszcze trochę cierpliwości.Źródło: Voice / fot. Voice - @OnLeaks