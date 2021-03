Fitbit wprowadza Ace 3, tracker aktywności fizycznej i snu dla dzieci nowej generacji

Mniej aktywności w dobie pandemii

Fitbit Ace 3 motywuje dzieci do ruchu

Fitbit zaprezentował, tracker aktywności fizycznej i snu dla dzieci nowej generacji. Według producenta, dzięki niemu dzieci w wieku od 6 lat razem z rodzicami mogą aktywnie i w prosty sposób budować zdrowe nawyki. Ponadto, wraz z nową generacją produktów, marka rozszerza zakres dostępnych funkcji, a także dodaje jeszcze ciekawsze animowane tarcze zegarowe i nowe akcesoria.Z powodu nauki zdalnej, braku zajęć z wychowania fizycznego oraz braku aktywności po szkole, dzieci spędzają więcej czasu przed ekranem komputera czy smartfona. Zgodnie z wytycznymi Amerykańskiej Akademii Pediatrii, czas jaki dzieci w wieku 6 do 12 lat mogą spędzać dziennie przed ekranem nie powinien przekraczać 1–2 godzin dziennie. Podobne rekomendacje wystosowała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zalecając by dzieci w wieku przedszkolnym spędzały nie więcej niż 30 minut przed ekranem, a dzieci w wieku wczesnoszkolnym maksymalnie 2 godziny dziennie.Pandemia oraz zdalna nauka utrudniają stosowanie się do tych zaleceń. Najnowsze badanie przeprowadzone w 10 europejskich krajach – w tym w Polsce – wskazują, że w czasie pandemii COVID-19 prawie 70% dzieci w wieku 6-18 lat przebywa przed ekranami przez ponad 2 godziny na dobę, a czas ten jest znacząco dłuższy niż przed pandemią. Dodatkowo tylko około 20% dzieci podjęło rekomendowaną ilość aktywności fizycznej w ciągu dnia.Producent podaje, że Ace 3 pomaga dzieciom rozwinąć i budować zdrowe nawyki, zachęca do aktywności i pomaga w utrzymaniu prawidłowej higieny snu, której potrzebują ich rosnące ciała. Urządzenie motywuje dzieci by poświęciły 60 minut dziennie na aktywność fizyczną. Wszystko to dzięki przypomnieniom prosto z nadgarstka o wykonaniu 250 kroków na godzinę. Przypomnienia można dostosować do czasu zajęć szkolnych. Ponadto, dzieci mogą łatwo wyznaczać własne cele zdrowotne i śledzić swoją całodzienną aktywność na jasnym i łatwym w obsłudze ekranie dotykowym. Mogą także ustawiać timery i ścigać się ze stoperem. Urządzenie monitoruje sen, przypomina o porze spania, a także oferuje ciche alarmy.W aplikacji Fitbit dzieci mogą łączyć się ze swoimi znajomymi i rodziną (zatwierdzonymi jej członkami przez rodziców). Ponadto mogą brać udział w przyjaznej rywalizacji poprzez wyzwania Family Face Off oraz świętować swoje sukcesy i postępy za pomocą wirtualnych odznak oraz trofeów.Fitbit Ace 3 sprawia, że aktywność fizyczna staje się zabawną dzięki animowanym postaciom z tarczy zegara, które zmieniają się i rosną, gdy dzieci robią postępy w kierunku osiągnięcia celów danego dnia. Dzięki nowym animowanym tarczom zegara przedstawiającym królika, kota, Marsjanina i statek kosmiczny oraz ponad 20 pozostałym, dzieci mają więcej opcji personalizacji urządzenia i wyrażania siebie w zabawny oraz angażujący sposób.Fitbit Ace 3 jest dostępny w przedsprzedaży na Fitbit.com i w sklepach partnerskich, a oficjalna sprzedaż rozpocznie się 15 marca 2021 r.z klasycznymi silikonowymi opaskami, które są wodoodporne i nie zaszkodzą im upadki. Urządzenie dostępne jest kolorze czarno-czerwonym i niebiesko-zielonym. Silikonowe opaski z wzorami z filmu Minionki będą dostępne wkrótce w cenie 149,00 zł.Źródło: Fitbit