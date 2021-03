Superokazje w AliExpress. Gadżety w atrakcyjnych cenach

Obłędnych ofert ciąg dalszy.

Bezprzewodowy odbiornik audio aptX UGREEN

Słuchawki TWS EDIFIER X3

Ładowarka Baseus 65W GaN

Partnerem artykułu jest AliExpress





AliExpress nie zwalnia tempa i ciągle przygotowuje nowe oferty w atrakcyjnych cenach dla swoich użytkowników. Dzisiaj znów przyjrzymy się co ciekawego można znaleźć w ich ofercie.Stronę poświęconą Superokazjom znajdziemy tutaj . Pierwsze co rzuci nam się w oczy to Szybkie Okazje. Są to oferty, które dostępne są w bardzo ograniczonej liczbie, ale za to z bardzo konkretnymi zniżkami.Codziennie od godzinypojawią się tutaj kody zniżkowe, które będzie można następnie wykorzystać od godziny 21:00. Oczywiście musimy się w tym wypadku wykazać szybkością przy zamawianiu.Znajdziemy tu także inne kody rabatowe, które można wykorzystać zamawiając inne produkty z oferty. Obecnie dostępne są dwa kupony. Pierwszy to, który daje nam $5 przy zakupach na $30. Drugi todający nam $12 rabatu przy zamówieniu na minimum $80.Kolejna promocja została przygotowana dla zarejestrowanych użytkowników o srebrnej randze konta. Mogą oni skorzystać ze. Aby je otrzymać, należy wejść za pomocą smartfona na tą stronę . Znajdziemy na niej kod QR:Następnie należy zeskanować kod QR korzystając z oficjalnej aplikacji AliExpress na smartfony. Po wykonaniu tej czynności zostaniemy przeniesieni na następującą stronę:Jest to podstrona dla członków VIP AliExpress. Za $2 możemy wykupić dostęp do kuponów zniżkowych na tej stronie.Na stronie Superokazje znajdziemy także wiele innych ciekawych produktów w atrakcyjnych cenach. Pozwoliliśmy sobie wybrać kilka ofert, które przyciągnęły naszą uwagę.Odbiornik Bluetooth 5.0, który podłączyć możemy do dowolnych odbiorników A/V lub głośników z gniazdem 3,5 mm lub portami 2RCA. Dzięki wykorzystaniu kodekuurządzenie zmniejsza opóźnienia i poprawia prędkość transmisji audio co pozwala dostarczyć dźwięk zsynchronizowany z multimediami wizualnymi. Odbiornik UGREEN pozwala słuchać bezprzewodowo muzyki na 2 głośnikach jednocześnie dzięki opcjom połączenia 3,5 mm i 2RCA.Odbiornik UGREEN możemy kupić za $19.99 (ok. 77 zł) korzystając z kuponu stoiska na $1.Jeżeli zależy nam na szybkiej dostawie, możemy zamówić towar z magazynu w Hiszpanii. Wtedy cena końcowa wyniesie $30.99 (ok. 119 zł ) po wykorzystaniu kuponu na $1.Słuchawki EDIFIER X3 wyróżniają się wsparciem dla kodeku Qualcomm aptX, co ma wpłynąć na polepszenie jakości dźwięku. Wyposażono je także w moduł Bluetooth 5.0 i przetworniki 13 mm.Sprzęt jest także odporny na wilgoć (IPX5) i jest w stanie zapewnić dona jednym ładowaniu. Można ten czas przedłużyć o dodatkowe 24 godziny dzięki etui ładującemu. EDIFIER posiada panel dotykowy jak i wspiera asystentów głosowych (Siri i Google Assistant).Słuchawki TWS EDIFIER X3 (microUSB) kupimy za $24.99 (ok. 96 zł) z szybko wysyłką z polskiego magazynu.Ładowarka GaN wyposażona w dwa porty Type-C i jeden USB. Pierwszy port Type-C jest w stanie wyciągnąć nawet 65W zaś port drugi i USB uzyskują po 30W. Dostępna jest także wersja GaN Pro, która wyciąga 65W na drugim porcie Type-C oraz 60W na porcie USB.Ładowarkę Baseus 65W GaN kupimy w AliExpress za $32.60 (ok. 125 zł) korzystając z kuponu stoiska na $2 zniżki.Natomiast wariant 65W GaN Pro można dostać za $37.25 (ok. 143 zł) korzystając z kuponu stoisak na $2 rabatu. Szybka wysyłka z magazynu w Polsce.