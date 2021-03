Za te 8 rzeczy nie cierpię laptopów

Klawiatury w laptopach często pozostawiają wiele do życzenia. | Źródło: Canva

Piekielnie się przegrzewają

Touchpady

Jeśli nie korzystasz z touchpada w laptopie, lepiej go wyłącz. | Źrodło: Canva

Możliwości ich modyfikacji są ograniczone

Łatwo je zepsuć

Laptop to sprzęt, który nietrudno uszkodzić. | Źródło: Canva

Ich naprawa jest kosztowna

Naprawa laptopa może wiązać się z dużym wydatkiem. | Źródło: Canva

Oferują mniej, za więcej

Co gorsza, zaskakująco często laptopowe klawiatury są niebywale niewygodne. Zdarza się, że ich klawisze są względem siebie dziwnie poprzesuwane, przez co klikając w nie łatwo popełniać błędy. Miałam również do czynienia ze sprzętem, w klawiaturze którego jakiś mózg obok przycisku Esc postanowił umieścić przycisk usypiający laptopa. Chyba nie muszę mówić, jaki był tego skutek. Najgorsze jest jednak, gdy w klawisze laptopowych klawiatur trzeba dosłownie walić, aby widzieć na monitorze kolejne wpisywane litery. Masakra.Ze względu na to, jak kompaktowe są laptopy, ich chłodzenie stanowi spory problem. Jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek spotkał się z laptopem, który w najbardziej wymagających grach dostępnych na rynku nie miał do czynienia z throttlingiem (a dokładniej mówiąc thermal throttlingiem), to był to po prostu cud. Czym jest throttling termiczny? To mechanizm, który zabezpiecza procesor oraz kartę graficzną przed uszkodzeniem. Gdy któryś z tych podzespołów osiąga zbyt wysoką temperaturę, ich wydajność jest ograniczana, by zapobiec jej dalszemu wzrostowi. Skutkuje to między innymi obniżaniem liczby FPSów w grach. W przypadku komputerów stacjonarnych naprawdę trudno o throttling, dlatego te dla mnie górują.Za każdym razem, gdy mam korzystać z laptopa, pierwsze co robię, to podłączam do niego myszkę i wyłączam touchpad. Ten nie dość, że jest nieprecyzyjny, to używanie go po prostu męczy rękę. Poza tym, często touchpady są ułożone w laptopach w takim miejscu, że podczas pisania na klawiaturze po prostu dotykam ich przez przypadek, co powoduje błędy podczas wprowadzania tekstu i niesamowicie irytuje. Rozumiem, że w przypadku braku możliwości korzystania z myszy touchpad jest przydatny, ale w przeciwnej sytuacji nie dość, że jest zupełnie niepotrzebny, to przeszkadza w normalnej pracy.To za co kocham komputery stacjonarne, to gigantyczne możliwości ich personalizacji. Znudziła mi się obudowa komputera? Kupuję nową, a starą sprzedaję. Moja karta graficzna mogłaby mieć nieco lepszą wydajność? To samo (choć w tej chwili z oczywistych względów grafiki bym nie wymieniała). W komputerze stacjonarnym w dowolnym momencie mogę z łatwością wymienić jego podzespoły na takie, jakie chcę. W przypadku laptopa można o tym zapomnieć. Do laptopa bez większych komplikacji dołożysz co najwyżej nieco RAMu lub dysk SSD, a dla mnie to zdecydowanie za mało bym mogła uznać, że laptop jest wart zakupu.Niestety, laptopy to urządzenia wrażliwe na uszkodzenia. Wystarczy naprawdę chwila nieuwagi, by doprowadzić u nich do poważnej awarii. Upadki czy zalania to incydenty, które w ich przypadku są katastrofalne w skutkach. Poza tym, zapewne każdy serwisant zajmujący się naprawą laptopów widział w swoim życiu wiele laptopów, na których ktoś usiadł.Gdy nieumyślnie przewrócimy kubek z napojem obok komputera stacjonarnego, co najwyżej zalejemy jego klawiaturę. A co stanie się, gdy to samo zrobimy obok laptopa? Zalejemy nie tylko klawiaturę, ale i wewnętrzne podzespoły, które będą wymagać wymiany. Znam to z autopsji.Jeżeli posiadasz laptopa, licz się z tym, że gdy już go uszkodzisz, zwłaszcza poważnie, będziesz musiał wydać na jego naprawę niemałe pieniądze. Wspomniane wcześniej zalanie może spowodować konieczność wymiany między innymi płyty głównej, czego koszt często zaczyna się od 400 złotych, a kończy nawet na 1000 złotych. Po kilkaset złotych potrafi kosztować też wymiana matrycy, dysku i innych podzespołów. Gdy uszkodzenia laptopa są wyjątkowo rozległe lub gdy urządzenie to jest dość przestarzałe, naprawa może w ogóle nie być opłacalna. W takim wypadku po prostu lepiej kupić nowego laptopa.Chyba największą wadą laptopów jest ich wydajność. Za tyle, ile kosztuje gamingowy laptop możesz kupić komputer stacjonarny, który będzie sprawdzał się w grach znacznie, znacznie lepiej. Pewnie myślisz sobie teraz: „no tak, ale laptopa mogę łatwo zabrać ze sobą gdzie zechcę i pograć na nim, gdzie zechcę”. Problem w tym, że mnóstwo osób kupuje gamingowego laptopa właśnie z tą myślą, a potem ten laptop przez okrągły rok nie opuszcza biurka, na którym po zakupie został postawiony. Zatem, jeśli myślałeś o zakupie laptopa i to właśnie po to, aby na nim grać, zastanów się, czy nie powinieneś zdecydować się na komputer stacjonarny.Moje zdanie na temat laptopów chyba nigdy się nie zmieni. Są niewygodne, awaryjne i w porównaniu do komputerów stacjonarnych mało wydajne. Pracuję na nich tylko wtedy, gdy nie mam innego wyjścia.Jakie cechy laptopów irytują Ciebie? A może wolisz je od komputerów stacjonarnych?Ten artykuł został napisany na laptopie.fot. tyt. Canva