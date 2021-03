Nie tylko karty graficzne, SSD też podrożeją. Samsung wciąż z zastojem produkcji

Braki w dostępności SSD Samsunga, to murowana recepta na wzrost cen

Serie na PCI-Express Pro i Evo powinny być ofiarami podwyżej w pierwszej kolejności / foto: Samsung

Zapewne trzy miesiące z kiepską dostępnością SSD Samsunga

Karty graficzne mamy wciąż w małej dostępności i po zaporowych cenach, występują też pewne problemy z częścią procesorów, a nawet wzrost nowych serii zasilaczy z racji na podwyżki w certyfikowaniu normy 80 Plus dla producentów... Na przełomie 2020 i 2021 roku naprawdę nie opłaca się składać od podstaw czy modernizować komputera. Tak złej sytuacji nie było chyba jeszcze nigdy na rynku. Niedawno pisaliśmy też o, a to największy producent mikroprocesorów na świecie (dostaje zlecenia m.in. od AMD, Qualcomma, Nvidii a nawet Intela). Nie zapominajmy też o niedoborach konsol Sony PlayStation 5.Następne z niezbyt miłych wieści dotyczą nośników SSD. Jednym z ich czołowych producentów na świecie jest Samsung, którego sprzęty z tego segmentu są bardzo popularne. Serie Evo i Evo Plus czy Pro są często wybierane przez osoby składające swoje komputery. W najbliższym czasie może się to zmienić za sprawą przeciągającego się zastoju w fabryce Samsunga usytuowanej w USA (a konkretnie w Austin). Mróz powoduje przerwy w dostawie prądu, co uniemożliwia normalną produkcję. Teoretycznie zapowiadało się tylko na krótkotrwały przestój, ale sytuacja okazała się długotrwała.Linia S2 we wspominanym zakładzie odpowiada za około 75 proc kontrolerów SSD firmy. Podobno fabryka ma zostać ponownie uruchomiona w kwietniu, ale to i tak oznacza pierwsze dostawy dopiero w maju. W pierwszej kolejności niższa dostępność, a co za tym idzie na pewno też wyższa cena dla końcowego konsumenta, ma dotyczyć SSD Samsunga opartych o PCI-Express dla desktopów. Później mogą ucierpieć też modele SATA czy serwerowe.Sytuacja ciągnie się już od połowy lutego, ale mimo przywrócenia zasilania po niecałym tygodniu, wciąż nie wznowiono produkcji. Można by powiedzieć, że to przecież tylko kontrolery. Jednak bez nich nie ma możliwości składania kompletnych SSD w innych fabrykach, to niezbędne części przy produkcji nośników. Najpewniej negatywne skutki przestoju będą widoczne jeszcze kilka tygodni po finalnym przywróceniu działania linii produkcyjnych w Austin, a może i nieco dłużej. Nasuwa się pytanie, jaki kolejny "kataklizm" czy chociażby małe niedogodności na rynku PC zaserwują nam najbliższe miesiące? Miejmy nadzieję, że kolejnych złych już nie będzie.Źródło: makeuseof / foto: Samsung