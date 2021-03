Huawei Watch GT2 Pro za $95 podczas święta marki Huawei na AliExpress

Dla każdego coś dobrego.

Partnerem artykułu jest HUAWEI Mall Store

Huawei wystartowało ze świętem swojej marki w AliExpress. W promocyjnych cenach znajdziemy asortyment zegarków sportowych i słuchawek. Wybraliśmy z listy kilka ciekawych ofert, które dzisiaj Wam przedstawimy.Stronę główną święta marki Huawei znajdziecie. Od 16 marca na kupujących czekać będą specjalne okazje.Główną atrakcją będzie możliwość zakupienia smartzegarkao 50$ taniej czyli za. Pierwsze sto osób, które wykorzysta kodoraz kupon rabatowy na $10 będzie mogło zakupić zegarek w tej cenie.Następną promocją są słuchawki, które będą dodane jako gratis do pierwszych stu zamówień. Kolejnym punktem są, które będą dostępne przez dwie godziny po rozpoczęciu akcji. Na koniec zostaje możliwość zdobycia słuchawekzupełnie za darmo poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego na stronie.Start akcji promocyjnej przewidziany jest na, a zakończenie nastąpi 18 marca o godzinie 7:59.Zanim jednak zaczniemy, pragniemy zwrócić Waszą uwagę ku tej stronie . Znajdziecie na niej kupony rabatowe, które będziecie mogli wykorzystać na zamieszczonych w tekście produktach.Huawei Watch GT 2 Pro to elegancki smartwatch wyposażony wo rozdzielczości 454x454 pikseli chroniony szafirowym szkłem. Interjest zegarka działa płynnie i można za jego pomocą odbierać połaczenia telefoniczne i rozmawiać dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi.Smartwatch jest wodoszczelny (5 ATM) i odporny na wstrząsy. Urządzenie może pracowaćna jednym ładowaniu, a nawet 5 minut ładowania bezprzewodowego zapewnie kolejne 10 godzin umiarkowanego użytkowania.Huawei Watch GT 2 Pro możemy zakupić zakorzystając z kuponu rabatowego dającego $4 zniżki przy wydanych $199.Słuchawki wyróżniają się funkcją inteligentnej dynamicznej redukcji szumów, która dzięki 11-milimetrowemu przetwornikowi umożliwia zmniejszenie hałasu tła nawet do 40 dB. W praktyce pozwala to się wyciszyć, gdy w domu gra telewizor lub odkurzacz pracuje na pełnych obrotach.Producent deklaruje, że FreeBuds Pro jest w stanie wytrzymać na jednym ładowaniu do 7 godzin i do 30 przy doładowywaniu z etui. W przypadku gdy korzystamy z ANC, ten czas skrócony jest do 4 i 20 godzin odpowiednio.Słuchawki Huawei FreeBuds Pro kupimy za $137 (ok. 525 zł) . By uzyskać tę cenę, należy wykorzystać kupon na $2 przy wydanych $99.Zegarek wyposażono w 1,64-calowy wyświetlaczo rozdzielczości 280x456 pikseli. Urządzenie obsługuje sześć zupełnie nowych tarcz Always On Display dzięki czemu przeróżne informacje możemy podejrzeć bez potrzeby wybudzania.Huawei Watch Fit może pochwalić się aż. Znajdziemy tu 11 trybów sportowych (bieganie, jazda na rowerze, pływanie, itd.) oraz 85 niestandardowych treningów. Oprócz tego producent przygotował także 12 rodzajów animowanych treningów (rozciąganie całego ciała czy szybkiego rozprostowania kości w pracy).Smartzegarek wyposażony jest także w czujnik GPS, żyroskop, akcelerometr, optyczny czujnik tętna, czujnik światła otoczenia i czujnik pojemnościowy.Zegarek Huawei Watch Fit kupimy za $79.99 (ok. 307 zł) pod tym adresem.Huawei Watch GT 2 wyposażono w dotykowy ekran AMOLED o średnicy tarczy 1,39 cala. Na jednej krawędzi zegarka znajdziemy dwa przyciski, które służą do uruchamiania i zmiany wybranych funkcji. Dzięki rozwiązaniu, ekran automatycznie dostosowuje swoją jasność do warunków pogodowych i pory dnia.Dzięki zaawansowanej technologii, zegarek może pracować nawet przezna jednym ładowaniu, a z włączonym GPS – do 30 godzin. Smartwatch wyposażone w funkcję Bluetooth Call, która – po sparowaniu zegarka ze smartfonem – umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych z odległości do 150 metrów. Bluetooth Call informuje m.in. o przychodzących wiadomościach SMS lub otrzymaniu komunikatów z sieci społecznościowych.Huawei Watch GT 2 (46 mm) obsługuje 15 dyscyplin sportowych, między innymi bieg, ćwiczenia fitness, spacery czy jazdę na rowerze oraz 85 niestandardowych trybów treningu. Rejestruje również takie dane jak dystans, spalone kalorie, tętno i tempo.Zegarek kupimy w AliExpress za $127.99 (Ok. 491 zł) korzystając z kuponu na $2 przy wydanych $99.Huawei FreeBuds 3i to korzystające z łączności Bluetooth 5.0 słuchawki, które wyposażono w przetwornik dynamiczny o średnicy 10 mm. Producent podaje, że FreeBuds 3i sprawdzają się jako słuchawki treningowe, które pozostaną na swoim miejscu także podczas wysiłku. 3i odporne są na działanie potu, wody i kurzu.Słuchawki mogą pochwalić się całkiem porządnym czasem działania na jednym ładowaniu. Słuchawki wytrzymają do 3,5 godziny słuchania muzyki lub 2,5 godziny ciągłej rozmowy. Dzięki etui ładojącemu możemy ten czas wydłużyć nawet do 14,5 godziny.Huawei FreeBuds 3i możemy wyrwać za $54.99 (ok. 211 zł) w AliExpress.