Find X3 Pro - na takiego flagowca od Oppo czekałem!

Oppo kontynuuje globalną ekspansję, a najnowszy flagowy model może w tym pomóc. W ubiegłym roku firma skupiała się na globalnej promocji Reno 4 Pro, który oferował naprawdę dobre parametry, ale brakowało mu flagowego producenta. Tym raz chiński producent postanowił wprowadzić na globalny rynek bezkompromisowy model Find X3 Pro, który śmiało może konkurować z Samsungiem, Apple czy Xiaomi.Find X3 Pro wybija się ponad przeciętność oferując wiele pożądanych przez użytkowników funkcji, w tym odporność na wodę i kurz zgodną z normąWykonana z pojedynczej tafli szkła przednia część obudowy Find X3 Pro płynnie przechodzi w krzywiznę. Smartfon w kolorze niebieskim ma matowe wykończenie antyrefleksyjne. Natomiast satynowe wykończenie w dwóch odcieniach kontrastuje z błyszczącymi elementami wokół obiektywu aparatu, dając ciekawe efekty wizualne.Przy grubości zaledwie 8,26 mm i wadze 193 gramów telefon jest dość smukły, jak na dzisiejsze standardy.Wyświetlacz to 6,7 calowy OLED o rozdzielczości QHD+ (3216 x 1440) otoczony niewielką ramką a dzięki stworzonemu przez OPPO, 10-bitowemu systemowi zarządzania kolorami, wyświetlane na nim obrazy wyglądają naprawdę dobrze. Gęstość pikseli 525 PPI i jasność na poziomie do 1300 nitów sprawiają, że obrazy wyświetlane na ekranie są wyraźne i jasne. Producent podaje, że Find X3 Pro odwzorowuje barwy z dokładnością na poziomie 0,4 JNCD. Smartfon ma również certyfikat A+ DisplayMate.Wyświetlacz oferuje też natywnie adaptacyjną częstotliwość odświeżania na poziomie 5 ∼ 120Hz. Jest to możliwe dzięki energooszczędnemu panelowi LTPO OLED.Find X3 Pro to flagowiec, którego sercem jest procesor Qualcomm Snapdragon 888, z 64-bitowym ośmiordzeniowym chipsetem oferującym prędkość CPU do 2,84 GHz. Na pokładzie znajdziemy też 12GB RAM LPDDR5 + 256GB ROM UFS 3.1 i układ graficzny Adreno 660.Wyposażony w Dual Mode 5G, Find X3 Pro obsługuje sieci 5G - NSA i SA. Model ten obsługuje także 13 pasm 5G oraz Dual SIM dla dwóch kart 5G.Pomimo smukłej obudowy Find X3 Pro został wyposażony w pojemną baterię 4500 mAh. Producent podaje, że dzięki szybkiemu ładowaniu SuperVOOC 2.0 65W bateria do 40 procent zostanie naładowania w zaledwie 10 minut, a bezprzewodowe ładowanie AirVOOC o mocy 30W sprawi, że ładowanie do 100 procent zajmie zaledwie 80 minut. Smartfon ma również możliwość bezprzewodowego ładowania zwrotnego o mocy 10W.Zarówno szeroki, jak i ultraszerokokątny obiektyw Find X3 Pro wyposażono w matrycę 50 MP IMX766, opracowaną przy współpracy z Sony. Oba aparaty mają wysokie parametry rozdzielczości oraz inteligentny autofokus i funkcję ustawiania ostrości w trybie makro z odległości do 4 cm.Ponadto smartfon został wyposażony w funkcję 10-bitowego nagrywania wideo 4K Billion Colour i rejestrację dziennika danych, co szczególnie ucieszy filmowców i miłośników mediów społecznościowych, którzy chcą tworzyć bogate w szczegóły materiały wideo. Warto też wspomnieć, że OPPO współpracowało przy tym projekcie z Hansem Zimmerem, który stworzył dzwonki i powiadomienia specjalnie dla Find X3 Pro.Najnowszy flagowiec od Oppo ma trafić do sprzedaży już 30 marca 2021 roku. Cena za wersję 12/256GB wynosiŹródło: Oppo