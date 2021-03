ROIDMI EVE Plus to najwygodniejszy robot sprzątający. Sam opróżnia pojemnik na kurz

Większy komfort użytkowania.



Partnerem artykułu jest AliExpress

Firma ROIDMI cały czas poszukuje rozwiązań, które jeszcze bardziej ułatwią sprzątanie domu użytkownikom. Owocem tych poszukiwań jest robot sprzątający ROIDMI EVE Plus Elementem wyróżniającym tego robota jest stacja ładująca za specjalnym zbiornikiem na kurz. Po zakończonym odkurzaniu, kurz jest automatycznie zasysany z robota do pojemnika. To oczywiście podnosi komfort sprzątania, gdyż nie musimy już własnoręcznie opróżniać zbiornika.ROIDMI EVE Plus może także pochwalić się dużą mocą ssania. Mamy tu do czynienia z mocą na poziomie, co jest jedną z najwyższych wartości na rynku. Zbiornik na kurz ma pojemność 300 ml, ale do dyspozycji oddano nam także duży worek znajdujący się w stacji ładującej, który pomieści ażnieczystości zebranych z podłóg.Stacja ładująca wyposażona jest w dotykowy ekran LED, który oprócz tego, że pokazuje stan naładowania robota to oferuje także funkcję dezodoryzacji i sterylizacji pojemnika z kurzem. Program potrzebuje ok. 30 minut by pozbyć się potencjalnie nieprzyjemnych zapachów.PROIDMI EVE Plus wyposażono w skaner, który jeszcze dokładniej skanuje pomieszczenie i wykrywana przeszkody. Dedykowany algorytm mapuje wszystkie pomieszczenia w mieszkaniu, aby precyzyjnie wysprzątać dom.Urządzenie wyposażone jest w czujniki, które mają zapewnić bezpieczeństwo podczas pracy, np. unikając spadania ze schodów. ROIDMI radzi sobie także z progami i podwyższeniami o wysokości do 2 cm.Robota możemy sparować z aplikacją na telefon, która pozwala nam dokładniej zaplanować sprzątanie. Dzięki aplikacji możemy m.in. zarządzać mapą pokoi, łączyć i dzielić pomieszczenia oraz nadawać im nazwy. Możemy też zaplanować sprzątanie wybranych pomieszczeń, określonej powierzchni czy wybranego punktu.ROIDMI EVE Plus wyposażono w baterię o pojemnościdzięki czemu robot jest w stanie wysprzątać pomieszczenie o wymiarach 250 m2 w ciągu jednego cyklu. Samo naładowanie ROIDMI do pełna zajmuje ok. 4 godzin. Jak przystało na nowoczesny robot sprzątający, urządzenie automatycznie wraca do stacji ładującej, gdy wykryje niski stan naładowania baterii.Jak widać, ROIDMI EVE Plus to bardzo solidny robot sprzątający z unikalnymi funkcjami. Teraz możemy go kupić w AliExpress za 1692,53 zł ($429.99) z wysyłką z magazynu w Polsce.