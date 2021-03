Miał być hit, jest kit. Apple ogranicza produkcję iPhone 12 Mini

Jest lepsza alternatywa. Jest lepsza alternatywa.



Co może stać się w sytuacji, gdy dany producent oferuje dwa produkty skierowane do ściśle określonej niszy konsumentów, przy czym jeden z nich jest o połowę tańszy od drugiego, oferując mniej więcej tyle samo od strony funkcjonalnej? Doskonale obrazuje to sytuacja smartfonów Apple iPhone 12 mini oraz iPhone SE 2020. Starszy model pod względem sprzedaży bije z pozoru szalenie interesującą nowość na łopatki, co zmusza Apple do podejmowania trudnych decyzji.Jak wielkie musiało być zaskoczenie szefostwa Apple, gdy po sukcesie sprzedażowym iPhone SE 2020 totalną porażką okazała się odpowiedź rynku na iPhone 12 mini . Sprzedaż smartfonów już od wielu miesięcy jest sporo poniżej oczekiwań, co skłoniło firmę z Cupertino do zredukowania produkcji najnowszych telefonów, donosi Nikkei Asia.