PlayStation 5 chłodzone wodą. Mod z Wietnamu lepszy od oryginału (wideo)

Sony, uczcie się. Sony, uczcie się.



Wygląd PlayStation 5 mocno podzielił środowisko miłośników konsol Sony. Podczas gdy jedni mówią, że sprzęt prezentuje się bardzo nowocześnie, inni uważają, że przypomina on po prostu przerośnięty router. Z każdym tygodniem w sieci pojawia się coraz więcej przeróbek PS5, za które biorą się czasem naprawdę utalentowani moderzy. Jedną z nich wykonali właśnie Wietnamczycy z ekipy Modding Cafe. Efekt ich prac... a z resztą, sami go oceńcie.



Najlepszy mod PlayStation 5?

Projekt Modding Cafe nie zakładał wyłącznie tuningu optycznego



Wygląd PlayStation 5 mocno podzielił środowisko miłośników konsol Sony. Podczas gdy jedni mówią, że sprzęt prezentuje się bardzo nowocześnie, inni uważają, że przypomina on po prostu przerośnięty router. Z każdym tygodniem w sieci pojawia się coraz więcej przeróbek PS5, za które biorą się czasem naprawdę utalentowani moderzy. Jedną z nich wykonali właśnie Wietnamczycy z ekipy. Efekt ich prac... a z resztą, sami go oceńcie.Projekt Modding Cafe nie zakładał wyłącznie tuningu optycznego PlayStation 5 , oj nie. Ekipa postanowiła nie tylko zamknąć konsolę w stworzonej przez siebie przezroczystej obudowie z podświetleniem, ale także chłodzić jej podzespoły cieszą. Zakres modyfikacji był tak szeroki, że z oryginału została w zasadzie wyłącznie płyta główna.