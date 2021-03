MSI promuje kopanie kryptowalut na swoich laptopach

MSI zachęca do kopania kryptowalut na laptopach

Podczas gdy NVIDIA i AMD starają się przynajmniej stwarzać pozory walki z osobami wykupującymi masowo karty graficzne, celem wykorzystania ich w koparkach kryptowalut, niektórzy producenci sprzętu komputerowego nie ukrywają, że nie interesuje ich to, kto dostarcza im pieniądze. NVIDIA zaprezentowała układy CMP dedykowane koparkom wirtualnych pieniędzy, a podobny ruch szykuje ponoć AMD . Wszystko po to, by GPU dla graczy były wykorzystywane przez graczy. Wtem na scenę wkracza MSI i... zachęca do kopania kryptowalut na laptopach.Czy z perspektywy producenta sprzętu komputerowego ma znaczenie to, kto z niego korzysta? Niektóre firmy stwarzają pozory, że tak. Prawda jest jednak odmienna: pieniądze od gracza mają dokładnie tą samą wartość, co pieniądze od właściciela kopalni kryptowalut. W swoim najnowszym wpisie na firmowym blogu firma MSI zapowiada sprawdzenie możliwości notebooka MSI GE76 Raider w zakresie wydobycia kryptowalut. Producent ogłosił trwający miesiąc "eksperyment", który ma dowieść tego, czy kopanie kryptowalut na tym laptopie ma sens. Odpowiem już teraz: ma i producent wie o tym doskonale - gdyby tak nie było, to by się tym nie chwalił. Jest też drobne "ale".z układem graficznym GeForce RTX 3080 nadaje się znakomicie - jak na laptopa oczywiście. Wykorzystuje on bowiem jeden z najmocniejszych mobilnych wariantów układu RTX 3080, z TDP sięgającym 155 W. We wpisie na blogu czytamy, że MSI wykorzystuje algorytm DaggerHashimoto i platformę NiceHash. Wydajność wydobycia Ethereum w przypadku tej maszyny to 52,8 MH/s, czyli wynik porównywalny z moim Palit GeForce RTX 2080 Ti lub desktopowymi kartami RTX 3070. W teorii wygląda to bardzo opłacalnie.