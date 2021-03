ROG Phone 5 oficjalnie. Gamingowa bestia ma nawet 18 GB pamięci RAM!

Potężny sprzęt! Potężny sprzęt!



Tajwański producent elektroniki ogłosił dziś ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro i ROG Phone 5 Ultimate - najnowszą i jeszcze wydajniejszą generację zaawansowanych smartfonów gamingowych.



Nie jest zaskoczeniem, że smartfony z serii ROG Phone 5 są napędzane flagowym procesorem mobilnym Snapdragon 888 5G i oferują zaawansowaną łączność w standardzie 5G oraz funkcje Qualcomm Snapdragon Elite Gaming. Według producenta, ulepszony układ chłodzenia GameCool 5 wraz z nowym managerem do zarządzania ustawieniami wydajności w Armoury Crate gwarantują wydajność do każdego scenariusza rozgrywki.







Dla zapewnienia najwyższej stałej wydajności system chłodzenia GameCool 5 w telefonach z serii ROG Phone 5 dysponuje teraz konstrukcją zoptymalizowaną pod względem rozpraszania ciepła, z procesorem umieszczonym w środkowej części i baterią rozdzieloną na dwie części – po jednej z każdej strony CPU.



Dodatkowo ROG Phone 5 Ultimate to pierwszy na świecie smartfon wyposażony w 18 GB pamięci LPDDR5 RAM.







Smartfony z serii ROG Phone 5 zostały wyposażone w stworzony przez firmę Samsung wyświetlacz AMOLED 144 Hz/1 ms z certyfikacją HDR10+ oraz wiodącą w branży częstotliwością próbkowania w sterowaniu dotykowym na poziomie 300 Hz i ultraniską latencją w sterowaniu dotykowym wynoszącą 24,3 ms.



Długi czas pracy powinna zapewnić bateria 6000 mAh. Ponadto najnowsza generacja gamingowych smartfonów ROG korzysta z 65-watowej ładowarki HyperCharge.







Ten design może sie podobać

W modelach z serii ROG Phone 5 zauważalna jest kontynuacja filozofii wzornictwa ROG - sprzętu stworzonego dla graczy. Nowym tego typu elementem jest ROG Vision, zintegrowany tylny wyświetlacz – dostępny ekskluzywnie w modelach ROG Phone 5 Pro i ROG Phone 5 Ultimate – który pokazuje spersonalizowane animacje związane z rozgrywką oraz stanem urządzenia.







Lepsze sterowanie i porządne audio

Producent podaje, że telefony z serii ROG Phone 5 zapewniają graczom pełną kontrolę, przy czym znacznie ulepszony system sterowania AirTrigger 5 oferuje do czterech osobnych metod interakcji z ROG Phone 5. Urządzenia obsługują 10 różnych czujników ruchu, dzięki czemu gracze mogą łatwo wybrać ruchy pasujące do ich rozgrywki. Przykładowo w grze wyścigowej można przechylić telefon w poziomie, aby sterować pojazdem, czy też przyciągnąć do siebie, aby zahamować. Sterowanie w grze nigdy nie było łatwiejsze.



Tajwański producent elektroniki ogłosił dziś ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro i ROG Phone 5 Ultimate - najnowszą i jeszcze wydajniejszą generację zaawansowanych smartfonów gamingowych.Nie jest zaskoczeniem, że smartfony z serii ROG Phone 5 są napędzane flagowym procesorem mobilnymi oferują zaawansowaną łączność w standardzie 5G oraz funkcje Qualcomm Snapdragon Elite Gaming. Według producenta, ulepszony układ chłodzenia GameCool 5 wraz z nowym managerem do zarządzania ustawieniami wydajności w Armoury Crate gwarantują wydajność do każdego scenariusza rozgrywki.Dla zapewnienia najwyższej stałej wydajności system chłodzenia GameCool 5 w telefonach z serii ROG Phone 5 dysponuje teraz konstrukcją zoptymalizowaną pod względem rozpraszania ciepła, z procesorem umieszczonym w środkowej części i baterią rozdzieloną na dwie części – po jednej z każdej strony CPU.Dodatkowo ROG Phone 5 Ultimate to pierwszy na świecie smartfon wyposażony w 18 GB pamięci LPDDR5 RAM.Smartfony z serii ROG Phone 5 zostały wyposażone w stworzony przez firmę Samsung wyświetlacz AMOLED 144 Hz/1 ms z certyfikacją HDR10+ oraz wiodącą w branży częstotliwością próbkowania w sterowaniu dotykowym na poziomie 300 Hz i ultraniską latencją w sterowaniu dotykowym wynoszącą 24,3 ms.Długi czas pracy powinna zapewnić bateria 6000 mAh. Ponadto najnowsza generacja gamingowych smartfonów ROG korzysta z 65-watowej ładowarki HyperCharge.W modelach z serii ROG Phone 5 zauważalna jest kontynuacja filozofii wzornictwa ROG - sprzętu stworzonego dla graczy. Nowym tego typu elementem jest, zintegrowany tylny wyświetlacz – dostępny ekskluzywnie w modelach ROG Phone 5 Pro i ROG Phone 5 Ultimate – który pokazuje spersonalizowane animacje związane z rozgrywką oraz stanem urządzenia.Producent podaje, że telefony z serii ROG Phone 5 zapewniają graczom pełną kontrolę, przy czym znacznie ulepszony system sterowania AirTrigger 5 oferuje do czterech osobnych metod interakcji z ROG Phone 5. Urządzenia obsługują 10 różnych czujników ruchu, dzięki czemu gracze mogą łatwo wybrać ruchy pasujące do ich rozgrywki. Przykładowo w grze wyścigowej można przechylić telefon w poziomie, aby sterować pojazdem, czy też przyciągnąć do siebie, aby zahamować. Sterowanie w grze nigdy nie było łatwiejsze.