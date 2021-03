VIGI - nowy, niedrogi system do monitoringu CCTV od TP-Link

Marka TP-Link poinformowała, że wprowadza na rynek system do monitoringu CCTV - VIGI. Rozwiązanie dedykowane jest osobom, które chcą chronić prywatne mienie, domy oraz posesje. VIGI doskonale sprawdzi się także do zabezpieczenia biur, parkingów czy magazynów małych i średnich przedsiębiorców. W skład systemu wchodzą kamera zewnętrzna VIGI C300P, kamera wewnętrzna VIGI C400P oraz ośmiokanałowy sieciowy rejestrator wideo VIGI NVR1008.Zewnętrzna kameraposiada odporną na warunki atmosferyczne obudowę o klasie szczelności IP67. Urządzenie występuje w dwóch wersjach, różniących się ogniskową obiektywu: 4 mm lub 6 mm, dzięki czemu sprawdzi zarówno w monitoringu takich przestrzeni jak wjazd na posesję czy też wejście do firmy, jak również do rejestrowania obrazu na większych dystansach w otwartych przestrzeniach.

VIGI C300P

VIGI C400P

VIGI NVR1008

Kamery oraz rejestrator VIGI - ceny i dostępność

W przypadkumożna wybrać wersję o ogniskowej 2,8 lub 4mm, przy czym do prowadzenia obserwacji małych, zamkniętych powierzchni, np. takich jak winda czy też klatka schodowa, zalecane jest wykorzystanie szerokokątnej ogniskowej. Z kolei w otwartych przestrzeniach biurowych np. na recepcji czy magazynie zalecany jest obiektyw 4 mm, pozwalający na rejestrację nawet najmniejszych detali z kilku metrów.Kamery rejestrują obraz o rozdzielczości 3 Mpx, która zapewnia wystarczającą szczegółowość, pozwalającą na rozpoznanie wielu detali, np. twarzy czy numerów tablic rejestracyjnych. Urządzenia posiadają także wiele niezwykle istotnych funkcji. Jedną z nich jest inteligentne wykrywanie, które informuje o przekroczeniu wyznaczonej granicy, wtargnięciu na obszar prywatny, czy o sabotażu polegającym na zasłonięciu obiektywu. Urządzenia wysyłają powiadomienia o zaistniałej sytuacji.Kolejne udogodnieniepolega na zapobieganiu niedoświetlenia obiektów, znajdujących się daleko od kamery oraz przesadnym naświetlaniu obiektów, które rejestrowane są blisko obiektywu w nocy. Z kolei funkcja WDR dostosowuje kontrast oświetlenia do warunków, aby zminimalizować zacienienia i wydobyć z obrazu rzeczywistą głębię, natomiast 3D DNR usuwa nadmierną pikselację, aby rejestrować wyraźniejszy obraz bez zniekształceń. Obie kamery mogą pracować w tzw. trybie nocnym, który zapewnia dobre działanie w warunkach słabego oświetlenia. Dzięki zastosowaniu kompresji H.264+ obraz rejestrowany przez obydwie kamery jest wysokiej jakości pomimo dużej kompresji. Dzięki temu kamery nie obciążają sieci i szybko przesyłają zarejestrowany obraz, który zapisywany na dysku zajmuje bardzo mało miejsca.Co istotne, oba urządzenia mogą być zasilane na dwa sposoby: poprzez PoE lub za pomocą dołączonego do zestawu zasilacza 12 V DC. Wybór pierwszego sposobu obniża koszty wdrożenia systemu, ponieważ nie ma potrzeby montażu dodatkowego okablowania.System VIGI uzupełnia ośmiokanałowy sieciowy rejestrator wideo, służący do koordynacji działania kamer, a także przeglądania, przechowywania i odtwarzania zarejestrowanych materiałów wideo. NVR1008 umożliwia nagrywanie materiału uzyskanego z kamer na dysku SATA o pojemności do 10 TB. Urządzenie daje także możliwość podglądu na żywo z ośmiu kamer w tym samym czasie oraz jednoczesnego odtwarzania nagrań nawet z czterech kamer oraz wyszukiwania zdarzeń w harmonogramach wideo w celu szybkiego przeglądania materiału. Rejestrator pozwala także na dwukierunkową transmisję dźwięku. Dzięki obsłudze interkomu z dowolnego miejsca można prowadzić rozmowy, widząc jednocześnie obraz z kamery.Co ważne, rejestrator jest w pełni zgodny ze standardami, dzięki czemu współpracuje także z kamerami innych producentów i umożliwia stworzenie kompleksowego systemu monitoringu.Urządzenie wyposażono w port Ethernet RJ45 10/100Mb/s oraz dwa porty USB, które pozwalają na podłączenie myszki, klawiatury lub w razie potrzeby – przenośnego dysku twardego.Systemem kamer VIGI można zarządzać na trzy różne sposoby: za pomocą rejestratora VIGI NVR1008, oprogramowania VIGI Security Manager na komputery stacjonarne i laptopy lub dedykowanej aplikacji VIGI na urządzenia mobilne. Dzięki integracji zsystem umożliwia zdalny dostęp do kamer z dowolnego miejsca na świecie.Kamery oraz rejestrator VIGI objęte są 36-miesięczną gwarancją producenta. Zakup kamery VIGIC300P to koszt ok. 160 zł, VIGI C400P kosztuje ok. 150 zł, natomiast VIGI NVR1008 można zakupić za ok. 260 zł. Co istotne, do obu kamer dołączony jest także kompletny zestaw montażowy.Źródło: TP-Link