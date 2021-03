Czy w Europie powstanie mini "Dolina Krzemowa"?

Apple zainwestuje na start.





fot. Apple

Apple stawia na Niemcy





fot. Apple

Unia Europejska chce niezależności





fot. Guillame Perigiois - Unsplash

Czy odpowiednik Doliny Krzemowej na terenie Europy ma szansę istnienia? Wygląda na to, że jak najbardziej. Apple poinformowało, iż w najbliższym czasie. Nowa siedziba, która znajdzie się w Monachium będzie odpowiedzialna za rozwój technologii sieci bezprzewodowych nowej generacji 5G oraz innych rozwiązaniach bezprzewodowych.Setki nowych pracowników Apple dołączą do szeregów firmy. Firma z jabłkiem w logo oznaczyła swój nowy projekt jako, co pozwala zakładać, że nasz kontynent odegra bardzo ważną rolę w projektowaniu kolejnych procesorów dla amerykańskiej firmy.Monachium jest już obecnie największym ośrodkiem inżynieryjnym Apple w Europie – w tym miejscu firma. Zajmują się oni takimi rzeczami, jak projektowanie zarządzania energią, procesorami oraz technologiami bezprzewodowymi. Nowa ekspansja ze strony amerykańskiej firmy może pokazywać ambicje producenta w zakresie inwestowania w Europie.Co ciekawe, to właśnie w Europie powstały rozwiązania, które pozwoliły Apple stworzyć. Do tego można dorzucić także komputer Mac z procesorem M1.Komunikat prasowy producenta zdradza, że nowy ośrodek badawczo-rozwojowy w Niemczech. Szczególnie w zakresie mobilnych półprzewodników oraz oprogramowania.Prace rozpoczną sięUnia Europejska ma ambitne plany w zakresie produkcji półprzewodników na terenie Starego Kontynentu. Do końca obecnej dekady UE chce odpowiadać za jedną piątą światowej produkcji komponentów elektronicznych. Region chce stworzyć również swój pierwszy, kwantowy komputer – do pięciu lat od teraz. Wszystko to w ramach wysiłków na rzecz zmniejszenia swojej zależności od technologii spoza Europy.Dokument opublikowany przez serwis Reuters i wydany przez włodarzy UE zdradza, że do 2030 roku produkcja najnowocześniejszych i zrównoważonych półprzewodnikówtego typu rozwiązań.Plan UE zakłada również rozwój komputerów kwantowych, które przyspieszą odkrywanie nowych leków oraz zmienią zasady gry w medycynie, i nie tylko. Do 2030 roku, wszystkie gospodarstwa domowe na terenie UniiInwestycja Apple nie jest więc w tym wypadku całkowicie przypadkowa. Firma zdaje sobie sprawę, że Europa będzie chciała dążyć doW tym przypadku stworzenie miniaturowej Doliny Krzemowej rozsianej po wielu państwach członkowskich może wyjść nam na dobre.Pierwsze efekty prac pojawią się jednak zapewne dopiero po paru latach.Źródło: Apple Reuters / fot. Apple