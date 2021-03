Apple wycofuje ze sprzedaży swój popularny komputer iMac

Stało się. Stało się.



Pożegnania nadszedł czas - niektórzy będą tęsknić. Apple potwierdziło, że wycofuje ze sprzedaży wprowadzone na rynek 14 grudnia 2017 roku komputery iMac Pro. Stacje robocze typu all-in-one (AiO) były do tej pory jednymi z czterech komputerów stacjonarnych z gamy Macintosh w ofercie Apple. Teraz pozostaną w niej wyłącznie Mac Mini, iMac oraz Mac Pro.



iMac Pro wycofany ze sprzedaży

Komputer iMac Pro zaprezentowano po raz pierwszy na Worldwide Developers Conference (WWDC) 5 czerwca 2017 roku. Był wtedy "najpotężniejszym komputerem Mac, jaki kiedykolwiek powstał". Wyceniony na 23 999 złotych (!) za podstawowy wariant korzystał z 8-, 10-, 14- lub nawet 18-rdzeniowych procesorów Intel Xeon, grafiki AMD Vega, pamięci ECC oraz wyświetlacza Retina 5K. Wielu profesjonalistów go pokochało, ale Apple uznało, że czas zakończyć jego sprzedaż i produkcję.



W ciągu ostatnich dni klienci sklepu internetowego Apple zauważyli, że opcje konfiguracyjne komputera iMac Pro zostały diametralnie ograniczone. W sklepie widniał również komunikat, że iMac Pro będzie dostępny "do wyczerpania zapasów". Doprowadziło to do spekulacji na temat jego przyszłości. Oficjalny komunikat w tej sprawie przedstawiciele Apple przekazali dziennikarzom serwisu TechCrunch.



