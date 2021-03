Produkty marki Baseus od czwartku w sklepach sieci Biedronka. Co warto kupić?

Ładowarka sieciowa CCALL-BH

Ta, która pojawi się w ofercie Biedronki 11 marca to: Ładowarka sieciowa USB o maksymalnym natężeniu prądu do 3,4 A. Dodatkowym atutem ładowarki jest wbudowany ekran LED.Marka Baseus oferuje również uchwyty samochodowe, w tym produkty grawitacyjne czy magnetyczne. Uchwyt Baseus w zależności od konstrukcji i przeznaczenia modelu może być zamocowany na szybie auta, kratce wentylacyjnej lub desce rozdzielczej, a także na zagłówku. Uchwyty mogą być wyposażone także w klamrę utrzymującą smartfon na miejscu czy teleskopowe ramię, zwiększające komfort użytkowania.Od dnia 11 marca w sprzedaży dostępne będą dwa różne typy uchwytów,. Pierwszy to Uchwyt magnetyczny przeznaczony do zamocowania w kratce wentylacji samochodowej na kokpicie.Drugi to bardziej klasyczny Uchwyt grawitacyjny z przyssawką. Oferuje system łatwego otwierania, dzięki czemu można obsługiwać go jedną ręką, a do tego ma praktyczny otwór na kabel. W efekcie możliwe jest nawet jednoczesne korzystanie z telefonu z aktywną nawigacją oraz ładowanie urządzenia. Uchwyt grawitacyjny jest odpowiedni dla smartfonów o przekątnej ekranu od 4-6,5 cala.Kable Baseus to podstawowe wyposażenie każdego użytkownika smartfona, aparatu, kamery, tabletu, a także innych urządzeń. W ofercie marki można znaleźć kable Lightning, Micro USB oraz USB-C o bardzo różnorodnej długości, dzięki czemu każdy użytkownik znajdzie idealny produkt dla siebie.W ofercie Biedronki od 11 marca dostępnych będzie kilka różnych przewodów dedykowanych rozmaitym urządzeniom. W ofercie znajdą się: Przewód USB Lighting do Iphone’a o maksymalnym natężeniu prądu 2,4 A i długości 1 m, Przewód USB-C ze wsparciem technologii Quick Charge 3.0, maksymalnym natężeniu prądu 2 A i długości 2 m, a także Przewód microUSB (+QC 3.0) o maksymalny natężeniu prądu 1,5 A i długości 2 m. Przewody oferowane będąOd 11 marca na półkach sklepów pojawią się słuchawki o różnych konstrukcjach: douszne, nauszne – z klasycznym pałąkiem oraz sportowe – bezprzewodowe.Pierwsze z nich – czyli Słuchawki douszne Baseus to słuchawki bezprzewodowe, których połączenie z urządzeniem mobilnym możliwe jest dzięki modułowi Bluetooth 5.0. Dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej.Kolejne, czyli słuchawki nauszne bezprzewodowe Baseus Encok D02 (pasmo przenoszenia 20 Hz-20 kHz) również są wyposażone w Bluetooth 5.0 i baterię 450 mAh. W tym wypadku akumulator ten zapewnia do 25 godzin działania. Ich użytkowanie wspiera regulowany pałąk oraz miękkie poduszki nauszne.Trzecie – słuchawki sportowe bezprzewodowe Baseus z Bluetooth 5.0 pozwalają słuchać ulubionej muzyki w trakcie wszelkich aktywności. Są lekkie, a dzięki elastycznym zaczepom za ucho w haczykowatym kształcie zestaw jest utrzymywany na miejscu w pewny i wygodny sposób. Są wyposażone w pilot sterujący na przewodzie dla łatwiejszej obsługi. Ponadto, wyróżniają się odpornością na pot i wilgoć, co zapewnia certyfikat IPX5. Mają wbudowaną baterię 100 mAh zapewniającą do 7 godzin ciągłej pracy.Produkty marki Baseus od firmy mPTech Sp. z o.o. dostępne będą w ofercie wybranych sklepów sieci Biedronka od 11 do 25 marca br. lub do wyczerpania zapasów (liczba produktów jest ograniczona).Źródło: mPTech