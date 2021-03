Motorola rozdaje osiem złotych smartfonów Motorola Razr na Dzień Kobiet

Konkurs Motorola

Dziś Dzień Kobiet. Z okazji tego właśnie święta firma Motorola przygotowała konkurs, w którym wygrać można łącznie osiem złotych smartfonów Motorola Razr. Zabawa rusza 8 marca i potrwa do 14 marca. Co trzeba zrobić, aby otrzymać to małe dzieło sztuki, wyceniane w momencie swojej premiery na ok. 7000 złotych?By rywalizować o wygraną jednego spośród ośmiu smartfonów Motorola Razr należy do 14 marca udostępnić na swoim profilu w serwisie Instagram udostępnić zdjęcie w stylizacji, która wyprzedza modowe trendy i oznaczyć profil marki @motorolapolska. Ponadto, do wpisu konkursowego trzeba dodać hasztagi #motorola i #wyprzedzamytrendy oraz obserwować profil firmy. Tylko tyle!W regulaminie nie napisano wprawdzie, że jest to konkurs wyłącznie dla kobiet, jednakże Motorola informuje, że jego wyniki zostaną ogłoszone na Instagramie - w poście mają być wskazane "zwyciężczynie".