OnePlus nawiązał współpracę z legendarnym producentem aparatów. Premiera OnePlus 9 już 23 marca

OnePlus zadeklarował, że zainwestuje 150 milionów dolarów w rozwój mobilnej fotografii w ciągu najbliższych trzech lat. Jednocześnie poznaliśmy datę premiery najnowszych flagowców z serii, która odbędzie sięChińska marka OnePlus ogłosiła trzyletnią współpracę z producentem aparatóww celu opracowania nowej generacji systemów kamer, w które zostaną wyposażone kolejne modele flagowych smartfonów OnePlus. Pierwszym efektem tej współpracy będzie system kamer Hasselblad wykorzystany w serii OnePlus 9.Rozpocznie się usprawnieniem oprogramowania, w tym dostrajania kolorów i kalibracji czujników, by w przyszłości objąć jeszcze więcej aspektów wpływających na jakość mobilnej fotografii. Obie marki wspólnie określą standardy technologiczne korzystania z kamery mobilnej i opracują nowe technologie obrazowania, poprzez ciągły rozwój kamery Hasselblad dla urządzeń mobilnych. Oprócz zapewnienia najwyższej jakości aparatu w serii OnePlus 9 , obie marki będą współpracować w celu dalszej poprawy komfortu użytkowania i jakości aparatu w perspektywie długoterminowej.Pierwszym i najbardziej wymagającym technicznie etapem współpracy jest zaawansowana kalibracja kolorów. Opracowane wspólnie przez OnePlus i Hasselblad, przez miesiące dokładnej weryfikacji i dostrajania, nowe rozwiązanie kolorystyczne - kalibracja naturalnego koloru z Hasselblad - ma na celu nadanie bardziej precyzyjnych percepcyjnie i naturalnie wyglądających kolorów na zdjęciach wykonanych aparatami OnePlus. Będzie też ona służyć jako nowy standard kalibracji kolorów firmy OnePlus w kolejnych aparatach.Nowy tryb Hasselblad Pro po raz pierwszy przenosi wiodącą kalibrację czujnika Hasselblad do smartfona, dzięki czemu kolory są niezwykle dokładne i naturalne oraz stanowią solidną podstawę do późniejszej edycji. Tryb Hasselblad Pro został ulepszony, m.in. dzięki nowemu interfejsowi użytkownika, opartemu na oprogramowaniu do przetwarzania obrazu Hasselblad, który oddaje autentyczny wygląd i styl marki. Pozwala również profesjonalnym fotografom na niespotykaną dotąd kontrolę nad dostrajaniem swoich zdjęć, z możliwością dostosowania czułości ISO, ostrości, czasów ekspozycji, balansu bieli i nie tylko. Użytkownicy mogą również używać 12-bitowego formatu RAW, aby uzyskać jeszcze bogatsze kolory i wyższy zakres dynamiki.Firma ogłosiła, że w serii OnePlus 9 został wykorzystany niestandardowy czujnik Sony IMX789 w celu stworzenia największego i najbardziej zaawansowanego czujnika aparatu głównego, jaki kiedykolwiek zastosowano w urządzeniu OnePlus. Dzięki możliwości skorzystania z formatu RAW z 12-bitową głębią koloru, będzie oferował do 64 razy bardziej żywe kolory niż wcześniej. RAW umożliwia wierne odtworzenie na zdjęciach najbardziej żywych barw oraz daje profesjonalnym fotografom o wiele większe możliwości edycji. Kamera stworzona we współpracy z Hasselblad umożliwia także nagrywanie wideo HDR, a także obsługę przechwytywaniaGlobalna premiera serii OnePlus 9 odbędzie się 23 marca i będzie transmitowana online na stronie producenta.Źródło: OnePlus