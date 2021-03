Premiera Redmi Note 10 Pro na AliExpress. Smartfon już dostępny!

Gdzie kupić Redmi Note 10 Pro?

Kilka dni temu Xiaomi oficjalnie zaprezentowało urządzenia z serii Redmi Note 10. Najciekawiej prezentuje się oczywiście Redmi Note 10 Pro wyposażony w wyświetlacz AMOLED 120Hz, który do tej pory zarezerwowany był dla urządzeń ze średniej i wyższej półki. Smartfon dotarł już do naszej redakcji, a więcej o nim przeczytacie tutaj: Testujemy Redmi Note 10 Pro. Prawdziwa petarda w wykonaniu Xiaomi! (pierwsze wrażenia) Co ciekawe, urządzenie nie zawitało jeszcze oficjalnie do Polski, ale już teraz można kupić je za pośrednictwem AliExpress i to w naprawdę rozsądnej cenie. Oferta obejmuje oczywiście szybką i bezpieczną dostawę z europejskich magazynów.Warto przypomnieć, że Redmi Note 10 Pro prócz zaskakując dobrego ekranu AMOLED 120Hz oferuje też aparat o rozdzielczości 108 MP, baterię 5020 mAh z szybkim ładowaniem 33W, procesor Snapdragon 732G (2.3GHz, 8 nm), układ graficzny Adreno 618 GPU, 6 GB pamięci RAM (LPDDR4X RAM) i 64/128 GB pamięci masowej (UFS 2.2).Smartfon w wersji globalnej czyli dostosowany do działania na polskim rynku kupicie na AliExpress. Redmi Note 10 Pro wyceniono na niespełna 307 dolarów czyli mniej niż 1200 zł. Cenę uzyskacie korzystając z kuponu stoiska o wartości 20$. W tej cenie trudno o sprzęt z lepszą specyfikacją. Sprawdź: