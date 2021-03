15 fajnych gadżetów z AliExpress w niskiej cenie

Praktyczne drobiazgi z Chin.



Ciekawe gadżety z AliExpress? Wyszukujemy je dla Was już po raz pięćdziesiąt siódmy, a cykl ten cieszy się nieustającą popularnością i poczytnością. Tym razem przyjrzeliśmy się temu, co ciekawego można kupić w Chinach w cenie do 50 złotych - nie brakuje tu oczywiście propozycji znacznie tańszych. Jeśli dysponujesz mniejszym budżetem, przewiń niniejszy artykuł na sam dół, gdzie znajdziesz listę wcześniejszych publikacji. Wyszukiwaliśmy już gadżety w cenach do zaledwie 10 złotych, 5 złotych, a nawet dolara.



1. Personalizowany brelok z prawdziwego procesora





Oryginalny brelok do kluczy? Proszę bardzo. Na AliExpress zamówisz brelok zrobiony z procesora Intel s. 775 lub s. 1155, alternatywnie z nieco większego Intel s. 1366. Co więcej, możesz personalizować grafikę i napis na jego obudowie.



Cena: ok. 44 złote



2. Przezroczysty głośnik Bluetooth LED - przyjemne brzmienie

Idzie wiosna, idzie lato. W plenerze (i nie tylko) przyjemnie będzie od czasu do czasu posłuchać sobie muzyki z głośnika bezprzewodowego Bluetooth. Znaleźliśmy takie oto przezroczyste i podświetlane "cudo", zbierające masę pozytywnych recenzji nie tylko za wygląd, ale także niezłe w tej cenie brzmienie.



Cena: ok. 50 złotych



3. Bezprzewodowa myszka - wygodna

Wyjątkowo tania myszka bezprzewodowa z wysyłką z Polski. Jej niewątpliwymi atutami są szalenie wygodna obudowa (tylko dla osób praworęcznych) oraz naprawdę przyzwoita praca sensora. Za 23 złotych nie ma co się spodziewać cudów, ale ten sprzęt po prostu dobrze działa.



Cena: ok. 23 złote



4. Wieszak na słuchawki

Odkładanie słuchawek na blat biurka może skutkować zarysowaniem ich obudowy. Z blatu biurka łatwiej je zresztą przypadkowo zrzucić. Zainwestuj 3 złote w wieszaczek montowany na monitorze i wykorzystuj go do odwieszania swojego sprzętu.



Cena: ok. 3 złote



5. Akumulatorowa lampa warsztatowa

Ostatnio musiałem wczołgać się pod samochód, celem wymiany oświetlenia. Sąsiad poratował mnie taką oto latarką warsztatową i... byłem zachwycony. Wierzę, że i Wy będziecie. Praktyczny stojak pozwala ustawić ją od wygodnym kątem. Światło jest BARDZO intensywne - dokładnie takie, jak trzeba.



Cena: ok. 35 złotych



6. Magnetyczny organizer kabli od Baseus

Zrób porządek z kabelkami na swoim biurku. Pomoże w tym organizer przewodów marki Baseus z przesuwanymi, magnetycznymi prowadnicami na poszczególne kable - dzięki niemu właściwa wtyczka zawsze będzie pod ręką.



Cena: ok. 15 złotych



7. Gniazdko z pomiarem zużycia energii

Nie chcesz, aby zaskoczył Cię rachunek za prąd? Zainstaluj w domu kilka gniazdek mierzących pobór mocy podpiętych doń urządzeń. To inteligentne gniazdko współpracuje z Asystentem Google i Alexą, dzięki czemu można sterować nim głosowo. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby będąc poza domem zdalnie je włączać i wyłączać, aktywując lub deaktywując tym samym podłączone pod nie sprzęty.



Cena: ok. 33 złotych



8. Drewniane okulary z filtrem UV400 i polaryzacją

Wspominałem już, że zbliżają się ciepłe i słoneczne dni? Nie żałuj pieniędzy na ochronę oczu. Te drewniane, stylowe okulary dostępne są w wielu różnych, ciekawych kolorach i chronią wzrok przed promieniowaniem ultrafioletowym poprzez filtr UV400. Są dobrze wykonane, ładne i ich zakup na pewno poprawi Twoje samopoczucie.



Cena: ok. 50 złotych



9. Mini dyfuzor - nawilżacz powietrza

Niewielki nawilżacz powietrza może również pełnić funkcję dyfuzora olejków zapachowych. Nie jest drogi, a jego obecność i działanie w pomieszczeniu wpływa korzystanie na nastrój domowników.



Cena: ok. 19 złotych



10. Elegancki długopis Xiaomi Mijia z sześcioma wkładami

Nigdy nie miałeś jednego, porządnego długopisu? Być może pora to zmienić. Kup sobie jeden ładny długopis na lata. Proponujemy długopis Xiaomi z zestawem sześciu wkładów.



Cena: ok. 31 złote



11. Metalowe słomki wielokrotnego użytku o przekroju serca

Metalowe słomki do napojów sprzedawane na sztuki, w różnych kolorach. Zastąp nimi plastikowe słomki i nie przyczyniaj się do szkodzenia środowisku w stopniu większym, niż musisz to robić. PS nie zapomnij o zakupie wyciorka do czyszczenia rurek - kosztuje ok. 30 groszy...



Cena: ok. 74 grosze (!)



12. Niedrogie taśmy LED od 5 do aż 30 metrów długości

Oświetlenie LED RGB to doskonała, tania metoda na rozświetlenie biurka gracza, całego pomieszczenia, garażu, piwnicy lub dowolnego innego miejsca. Na tej aukcji znajdziesz LED-y (także wodoodporne), którymi możesz sterować poprzez pilot lub nawet z poziomu smartfona.



Cena: ok. 31 złotych



13. Cyfrowy termometr bezprzewodowy Elera - bardzo dokładny

Wymień nareszcie przestarzałe termometry rtęciowe na nowocześniejszy sprzęt. Proponujemy ten oto termometr Elera, korzystający z technologii podczerwieni. W przeciwieństwie do tańszych urządzeń jego wykonanie nie pozostawia wiele do życzenia, a pomiary są powtarzalne i precyzyjne. PS wyświetlacz jest czytelny, co spodoba się zwłaszcza osobom starszym.



Cena: ok. 42 złote



14. Dokładny pulsoksymetr

Nie kupuj tanich pulsoksymetrów, bo dokładność dokonywanych za ich pomocą pomiarów jest mierna. Niezłej jakości pulsoksymetr (przyrząd mierzący puls i wysycenie krwi tlenem, zakładany na palec) kupisz już za ok. 40 złotych - i to z wysyłką z Polski.



Cena: ok. 41 złotych z wysyłką z Polski



15. Zestaw fotografa z pierścieniem LED, statywem i uchwytem na smartfon

