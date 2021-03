AMD szykuje GPU do kryptowalut. Co z kartami konsumenckimi?

AMD Navi 10 i Navi 12 do kryptowalut

Najlepsze karty graficzne do kryptowalut to obecnie układy masowo wykupywane z rynku konsumenckiego. Niska podaż i ogromny popyt ze strony "górników" powodują, że ceny kart graficznych rosną do niebotycznego poziomu, a sytuacja użytkowników komputerów pragnących ulepszyć swoje urządzenia o nowe GPU jest fatalna. NVIDIA próbuje zmienić ten stan rzeczy, czego wyrazem jest nie tylko(w przypadku Ethereum) i prawdopodobnie także kolejnych konstrukcji, ale również zapowiedź kart NVIDIA CMP (Cryptocurrency Mining Processor), dedykowanych wydobyciu kryptowalut. Według najnowszych pogłosek na podobny ruch zdecyduje się firma AMD.AMD może wkrótce zaprezentować układy GPU pozbawione wyjść graficznych, przeznaczone do koparek kryptowalut, podobne do nowych kart NVIDIA CMP HX. Sugeruje to dziennik zmian dołączony do nowego sterownika AMDGPU dla Linux 5.12 oraz brak obsługi wideo Video Core Next (VCN) w Navi 12 SKU. Wcześniej w tej roli spodziewano się wyłącznie kart bazujących na Navi 10 (vide Navi 10 "Blockchain" bez DCN ((Display Core Next) i VCN), ale wygląda na to, że to tego grona dołączą również nowsze konstrukcje.