Pierwszy test Intel Core i7-11700K. Fatalne wyniki Intela

Źródło: AnandTech

Źródło: AnandTech

Źródło: AnandTech

Cena Intel Core i7-11700K

Warto zauważyć, że procesor Intel Core i7-11700K współpracował z pamięciami DDR-3200 (podobnie jak Ryzen 9 5800X), podczas gdy Intel Core i7-10700K i Intel Core i9-9900KS działały z pamięciami DDR4-2933 i DDRR-2666. Rodzi się pytanie: jak zmienią się (i czy w ogóle) wyniki testów w sytuacji, w której układ ten zostanie sparowany z pamięciami DDR-4200. Co więcej, Intel zapowiadał wprowadzenie poprawek oprogramowania mikroukładowego w marcu, które może (choć nie musi) wpłynąć pozytywnie na wydajność najnowszych konstrukcji. Pierwsze oficjalne testy pojawią się w sieci 30 marca.Wiele osób do rezultatów podchodzi bardzo sceptycznie. Dlaczego Intel miałby wypuszczać kolejną generację procesorów, jeśli nie oferowałyby one w zasadzie niczego ponad to, co oferują już teraz układu 10. generacji, które po premierze nowszych konstrukcji niechybnie stanieją? Rzecz jasna może chodzić po prostu o pieniądze...Przy okazji tego arcydziwnego i opublikowane na miesiąc przed oficjalną premierą procesora testu warto zwrócić uwagę na cenę układu. Redaktorzy AnandTech kupili procesor Intel Core i7-11700K za równowartość 469 dolarów. Przeliczenie tej kwoty na euro a następnie na złotówki daje ok. 2199 złotych.Źródło: AnandTech