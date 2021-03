Kontroler od Xbox Series X z problemami. Microsoft szuka rozwiązania

Xbox Series X - kontroler z wadami

Źródło: Microsoft

Microsoft jest firmą, gdzie wszystkie produkty poddawane są rygorystycznym testom zapewniającym odpowiednią jakość. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym klientom niezapomniane wrażenia z grania. Jesteśmy świadomi, że niektórzy użytkownicy mogą doświadczać braku reakcji przycisków w nowych kontrolerach bezprzewodowych Xbox. Nasze zespoły aktywnie pracują nad rozwiązaniem. Zachęcamy wszystkich klientów do odwiedzenia strony pomocy technicznej w celu uzyskania dokładniejszej pomocy.

Od premiery konsol nowej generacji minęły niemalże cztery miesiące. Wskaźnik ich dostępności wciąż nie jest najwyższy. Na horyzoncie pojawiają się jednak kolejne problemy – tym razem dotyczące kontrolerów. O usterkach DualSense już pisaliśmy, teraz czas zająć się padem od Xboksa Series X|S.Część użytkowników zaczęła narzekać na. Najbardziej podatny miał się okazać „Y”, który w części gier praktycznie uniemożliwia zabawę. Osoby grające w FIFĘ skarżą się na nawet kilkukrotne przerwy w jego działaniu podczas 15-minutowego meczu.Sytuacja wydaje się dosyć poważna, bowiem na apel społeczności powinien zareagować Microsoft. Rzecznik koncernu wydał specjalne oświadczenie dla serwisu The Loadout Wygląda więc na to, że. Miejmy jednak nadzieję, że zagadka zostanie niedługo rozwiązana. Z podobnymi kłopotami borykają się także posiadacze kontrolera DualSense, gdzie zauważono zbyt wczesne zjawisko driftu analogów.Źródło: The Loadout / Foto. Microsoft