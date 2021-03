Znamy specyfikację i ceny telewizorów LG OLED i Nano Cell na polskim rynku

Nowość OLED TV

OLED A1 : 48” (4 999 zł), 55” (5 499 zł), 65” (8 499 zł), 77” (15 999 zł), 4K, matryca 60 Hz, procesor α7 gen. IV

OLED B1 : 55" (5 999 zł), 65" (8 999 zł), 77" (16 499 zł), 4K, matryca 120 Hz, procesor α7 gen. IV

OLED C1 : 48" (5 499 zł), 55" (6 499 zł), 65" (9 499 zł), 77" (17 499 zł), 83" (30 999 zł), 4K, matryca 120 Hz, procesor α9 gen. IV

OLED G1 : 55" (7 999 zł), 65" (11 499 zł), 77" (20 999 zł), 4K, panel evo, matryca 120 Hz, procesor α9 gen. IV

OLED Z1: 77" (89 999 zł), 88" (109 999 zł), model 8K, matryca 120 Hz, procesor α9 gen. IV

Nowa generacja procesora Alpha 9

Odświeżony webOS 6.0

Nowa odsłona Pilot Magic

Funkcje dla graczy

Magic Explorer

Nano Cell - telewizory 8K i 4K

NANO95 : 55”, 65”, 75”, 8K, matryca 60 Hz, procesor α7 gen. IV, system FALD

NANO90 : 55", 65", 75", 86", 4K, matryca 120 Hz, procesor α7 gen. IV, system FALD

NANO85 : 50", 55", 65", 75", 86", 4K, matryca 120 Hz, procesor α7 gen. IV

NANO80, NANO77 (różne wersje kolorystyczne),

(różne wersje kolorystyczne), NANO75: w zależności od serii pojawią się w przekątnych 43” - 86”, 4K, matryce 60Hz

Mini LED QNED

QNED99/96 : 65”, 75”, 85” – 8K, matryca 120 Hz, procesor α9 gen. IV

QNED91: 55", 75", 85" – 4K, matryca 120 Hz procesor α7 gen. IV

Parę dni temu miałem okazję zobaczyć na żywo nowe telewizory LG Electronics. Tegoroczna oferta koreańskiej firmy zapowiada się bardzo ciekawie, gdyż zawiera dużą liczbę modeli z segmentu odbiorników OLED, NanoCell oraz Mini LED QNED.LG jest liderem w segmencie telewizorów z matrycą organiczną. Według informacji producenta sprzedaż na świecie w zeszłym roku wyniosła około 2,4 mln sztuk.Tegoroczną nowością jest wprowadzenie modelu OLED o częstotliwości odświeżania matrycy 60 Hz OLED (model A1) oraz dwóch egzemplarzy w przekątnej 48” z serii A1 i C1. Na rynku zadebiutuje również odbiornik G1 z nowym typem panelu OLED evo, który ma zapewnić większą luminancję, a tym samym umożliwić wyświetlanie jaśniejszego oraz żywszego obrazu.Według producenta, najnowszy procesor α (Alpha) 9 gen 4 AI, pozwala uzyskać wyższą jakość przetwarzania obrazu i dźwięku. Został on wyposażony w technologię AI Picture Pro, która rozpoznaje na ekranie takie obiekty jak twarze i sylwetki osób. Rozróżnia też pierwszy plan i tło, przetwarzając każdy obiekt niezależnie, by uzyskać bardziej przestrzenny efekt. Alpha 9 IV AI może rozpoznawać gatunek prezentowanej treści, co pozwala na dalsze optymalizowanie jakości obrazu i natężenia światła w scenach, a także dostosowanie jasności do warunków otoczenia. Ponadto procesor jest wyposażony w nową wersję opracowanej przez LG funkcji AI Sound Pro. W roku 2021 wzbogacono ją o dwa istotne elementy: skalowanie do wirtualnego dźwięku 5.1.2. oraz automatyczną regulację głośności.Nowa odsłona systemu webOS ma zapewnić klientom szybszy dostęp do najczęściej używanych aplikacji oraz usprawnić wyszukiwanie dzięki rekomendacjom opartym na preferencjach użytkownika i historii przeglądania. Aby wybrane materiały i powiązane informacje były widoczne równocześnie, nowe menu główne jest wyświetlane na pełnym ekranie. Odgrywa także rolę centrum konfigurowania ustawień i sterowania poszerzonym ekosystemem webOS. Po kilku chwilach spędzonych z nowym system nie mogę się oprzeć wrażeniu, że pomysłem, wizualizacją przypomina on Android TV / Google TV.LG w końcu postanowiło odświeżyć swój pilot. Ruch jak najbardziej dobry, choć wykonanie i ogólne wrażenie nie do końca przypadło mi do gustu. Ciekawie zapowiada się funkcja Magic Tap (wbudowany interfejs NFC w pilocie), pomagająca szybko dotrzeć do interesujących nas treści. Po dotknięciu pilota smartfonem z funkcją NFC użytkownicy mogą udostępniać materiały z telefonu na telewizor lub odwrotnie, a jednocześnie korzystać z ulubionych aplikacji i funkcji smartfona. Niestety jest jedno ale - funkcja działa tylko w przypadku smartfonów LG. Miejmy nadzieję, że producent zdecyduje się udostępnić to rozwiązanie również dla smartfonów innych firm.Game Optimizer - nowe rozwiązanie dla graczy, które dostępne jest we wszystkich telewizorach LG z systemem webOS z 2021 roku, w tym OLED, QNED Mini LED i NanoCell. Funkcja ta nie tylko umożliwia użytkownikom dostęp do wszystkich ustawień związanych z grą w jednym miejscu, ale też automatycznie stosuje najlepsze opcje obrazu w zależności od rodzaju gatunku gry.Magic Explorer dostarcza treści powiązane z widocznymi na ekranie tekstami czy obrazami. W ten sposób widzowie mogą dowiedzieć się np. więcej o aktorach, miejscach lub interesujących przedmiotach przedstawionych w filmach bądź programach. Powiązanie rekomendacji z treścią zapewnia również bardzo łatwy i wygodny sposób kupowania produktów, które mogą zostać oznaczone na wybranych kanałach i w usługach dostępnych w telewizorze. Co więcej, dostępność informacji dostarczanych przez Magic Explorer jest sygnalizowana zmianą koloru kursora.Choć producent nie podał jeszcze cen najnowszych TV z serii NanoCell, udało się ustalić kilka szczegółów dotyczących oferty oraz specyfikacji.W tym roku oprócz telewizorów OLED i NanoCell w ofercie znajdą się odbiorniki Mini-LED o nazwie QNED. Niestety podczas prezentacji nie miałem okazji zobaczyć ich na własne oczy, gdyż nowe TV mają dopiero zagościć w polskich sklepach tuż przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej, czyli w czerwcu 2021r. Jedno jest pewne, w segmencie Mini-LED znajdą się:Źródło: własne / LG