Testujemy Redmi Note 10 Pro. Prawdziwa petarda w wykonaniu Xiaomi! (pierwsze wrażenia)

Wygląd i pierwsze wrażenia

Ekran to czyste złoto

Dzień po globalnej premierze dotarł do nas najnowszy Redmi Note 10 Pro. Smartfon zyskał znaczące usprawnienia względem poprzednika, a my mieliśmy już kilkanaście godzin, aby go wypróbować i przestawić naszym Czytelnikom pierwsze wrażenia. Oczywiście nie jest to ostateczna opinia, kompletny test ukaże się za kilka tygodni.Xiaomi wreszcie usprawniło smartfon z serii Redmi Note o cechy, które tak bardzo pożądane są przez użytkowników. Mam tu na myśli oczywiście wyświetlacz AMOLED 120Hz, który do tej pory zarezerwowany był dla urządzeń ze średniej i wyższej półki. To nie koniec niespodzianek, na pokładzie znajdziemy też aparat o imponującej rozdzielczości 108 MP.Co ważne, odświeżona specyfikacja nie odbiła się specjalnie na cenie. Oczywiście nie znamy jeszcze oficjalnych polskich cen, ale warto przypomnieć, że globalny wariant Redmi Note 9 Pro 6/64 GB kosztował w momencie debiutu 269 dolarów, a tegoroczny Redmi Note 10 Pro 6/64GB wyceniono na 279 USD. Jest zatem drożej, ale nieznacznie.Producent odświeżył wygląd modułu fotograficznego, który teraz znajduje się po lewej stronie. Front wygląda podobnie do Redmi Note 9 Pro chociaż mam wrażenie, że dolna ramka jest nieco węższa, a całość wygląda bardziej estetycznie. Otwór w ekranie na przedni aparat znajduje się na środku. Czy wygląda to dobrze? Oceńcie sami.Prawdopodobnie ze względu na oszczędności zrezygnowano z czytnika linii papilarnych wbudowanego w ekran, chociaż nie tego spodziewaliśmy się po ekranie AMOLED. Skaner przeniesiono na prawą krawędź i wbudowano go w przycisk zasilania. Jest dobrze wyczuwalny, umieszczony na rozsądnej wysokości, tak aby wygodnie sięgnąć do niego kciukiem. Nieco wyżej znajdziemy przyciski głośności, a po przeciwnej stronie gniazdo karty SIM w konfiguracji 2 sloty nano SIM + miejsce na kartę pamięci MicroSD.Ekran chroniony jest szkłem Gorilla Glass 5. Z tyłu również znajdziemy taflę szkła, ale producent nie zdradza, w jakiej technologii je wykonano. Co ważne, obudowę zabezpieczono specjalną powłoką zapewniającą ochronę przed kurzem i zachlapaniem (IP 53). Ramka prawdopodobnie wykonana została z plastiku, jednak całość wygląda lepiej niż dobrze. Obudowa jest świetnie spasowana i nie czuć, że mamy do czynienia z budżetowym smartfonem.Muszę pochwalić też producenta za odchudzenie urządzenia. Owszem, Redmi Note 10 Pro to nadal spory smartfon głównie za sprawą 6,67-calowego ekranu, ale waga wynosi ok. 193 gramów, podczas gdy poprzednik ważył 209 g. To czuć. W dodatku tegoroczny model jest cieńszy (8.1 mm vs 8.8 mm).Szczerze mówiąc, absolutnie nie spodziewałem się tak dobrego ekranu w sprzęcie z tej półki cenowej. Xiaomi po prostu rozbiło bank implementując 6,67-calowy, 120-hercowy wyświetlacz AMOLED DotDisplay chroniony szkłem Gorilla Glass 5 wspierający HDR 10.