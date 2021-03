Telewizory Philips będą oferowały personalizację dźwięku Mimi

Mimi Sound Personalization - jak działa?

Firma TP Vision, właściciel marki Philips TV & Sound ogłosiła, że jej telewizory będą oferowały personalizację dźwięku. Dzięki temu rozwiązaniu klienci kupujący telewizor Philips będą mogli dostosować urządzenie do swojego profilu słuchu.TP Vision odpowiada za design, rozwój, produkcję i marketing telewizorów Philips w Europie, Rosji, na Bliskim Wschodzie, w Afryce Południowej, Indiach oraz w niektórych krajach Azji i Pacyfiku oraz sprzętu audio na całym świecie. Firma potwierdziła, że większość telewizorów z linii Philips 2021 z w systemem Android TV będzie wyposażona w personalizację dźwięku Mimi, aby zapewnić użytkownikom jego optymalną jakość.Mimi Sound Personalization pozwala użytkownikom dopasować dźwięk w telewizorze do własnych potrzeb i profilu słuchowego. Wystarczy wykonać krótki test słuchu, dostępny w urządzeniach mobilnych z systemem iOS czy Android, dzięki któremu tworzony jest profil słuchowy ID, który następnie można w łatwy sposób zsynchronizować z telewizorem.Mimi działa w oparciu o trzy główne, opatentowane technologie, które wspiera 75 aplikacji. Pozwalają one tworzyć algorytmy, które umożliwiają profilowanie ponad 100 parametrów, aby precyzyjnie ocenić, dostosować i optymalizować dźwięk do możliwości słuchowych danej osoby.Możliwości słuchowe użytkownika są oceniane przede wszystkim w dwóch obszarach – dźwięk o niskiej intensywności, który jest w stanie usłyszeć oraz zdolność do przetworzenia „ukrytych” dźwięków. Chodzi np. o najcichsze odgłosy, które słuchający jest w stanie wychwycić przy maskujących dźwiękach, takich jak hałas.Mimi Sound Processing będzie dostępny w większości modeli telewizorów Philips wyposażonych w, w tym w modelach, które pojawią się na rynku. Dołączenie funkcjonalności Mimi w znacznej części produktów spod marki Philips TV – począwszy od serii Philips Performance, który zapewnia wysoką jakość za rozsądną cenę, aż po telewizory premium typu OLED – sprawia, że technologia ta będzie dostępna dla szerokiej rzeszy użytkowników, dysponujących zróżnicowanym budżetem.Źródło: TP Vision