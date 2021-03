Promocja w AliExpress - elektronika, gadżety i akcesoria w super cenach

Kody, zniżki i oferty limitowane.

Platforma AliExpress kolejny raz przygotował atrakcyjne oferty dla swoich klientów. W promocyjnych cenach kupimy smartfony, ładowarki, drony, smartopaski i wiele innych atrakcyjnych gadżetów.Wszystkie promocje znajdziemy na stronie Obłędne Oferty . Znajdziemy tu wiele ograniczonych czasowo ofert. Pierwszą z nich są. Codziennie o godziniepojawią się tu kupony zniżkowe na różne atrakcyjne gadżety. Kupony następnie będziemy mogli wykorzystać od godziny 21.00 na wybranych produktach, choć oczywiście trzeba będzie się wykazać szybkością.W tym tygodniu (08 - 12.03), codziennie dodany zostanie nowy kod na opaskę Xiaomi Mi Band 5 , który pozwoli kupić ja w cenie $9.90 (ok. 38 zł). Kupon oczywiście będzie aktywny od godz. 21.00.Na stronie znajdziemy także inne kupony rabatowe. Pierwszym z nich jest, który gwarantuje nam $5 zniżki przy zakupach na minimum $30. Drugi natomiast to. Tutaj otrzymamy $12 przy zamówieniu na $80.Warto również wspomnieć o stronie Odkrywaj Trendy . Od dzisiaj do 12 marca znajdziemy na tej stronie atrakcyjne oferty na odzież i akcesoria dla Pań i Panów.Na koniec jeszcze pozwoliliśmy sobie wybrać garstkę ciekawych ofert ze strony Obłędne Oferty , które przedstawimy poniżej.OnePlus Nord N10 5G wyposażono w 6,49-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie. Wydajność smartfonowi zapewnia nowy układ Snapdragon 690 z modemem 5G, który jest wspierany przez 6 GB pamięci RAM. 128 GB pamięci wewnętrznej można rozszerzyć o kolejne 512 GB za pomocą karty pamięci micro SD.Smartfon posiada baterię o pojemności 4300 mAh, którą szybko naładujemy za pomocą technologii. Miły dodatek stanowią głośniki stereo. Na miłośników fotografii czekają cztery tylne kamery. Moduł główny (64 Mpix), sensor 8 Mpix zespolony z obiektywem szerokokątnym oraz moduły 2 Mpix z obiektywem makro oraz do rozmywania tła. Z przodu czeka aparat z matrycą 16 Mpix do selfie.Smartfonkupimy za $259.75 czyli ok. 997 zł . Towar zostanie wysłany z magazynu w Polsce.Hub USB firmy UGREEN. Dostępny w 4 wariantach:(HDMI X 1, VGA x 1, RJ45 x1, 3.5mm x1, slot SD x1, slot TF x1, USB3.0 x3 i slot PD x1),(HDMI X 1, VGA x 1, RJ45 x1, slot SD x1, slot TF x1, USB3.0 x3 oraz slot PD x1),(HDMI X 1, slot SD x1, slot TF x1, USB3.0 x3) oraz(microUSB x1, USB3.0 x3)w najtańszej konfiguracji (5 w 1) będzie nas kosztował $12.68 (ok. 49 zł) . Najbardziej rozbudowana wersja (10 w 1) dostępna jest za $45.32 czyli ok. 174 zł Słuchawki TWS Tronsmart mogą pochwalić się 360-stopniową hybrydową redukcją hałasu ANC, która pomaga odizolować się od otoczenia. Urządzenie wyposażono w układ Qualcomm QCC5124 oraz obsługę kodeku. Słuchawkami sterujemy za pomocą gestów.W pełni naładowany Tronsmart Apollo Bold powinien nam zapewnić dosłuchania muzyki lub ponad 30 godzin jeżeli korzystamy z etui ładującego. Jak podaje producent, wystarczy 10 minut ładowania by cieszyć się godziną słuchania muzyki.Słuchawkikupimy za $89.99 czyli ok. 347 zł . Na dostawę produktu nie będziemy musieli długo czekać, gdyż jest on wysyłany z magazynu w Polsce.