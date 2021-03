Razer zapowiedział okulary z wbudowanymi głośnikami

Razer Anzu - okulary "nowej generacji"





Źródło: Razer

Urządzenia z kategorii „smart” z roku na rok stają się coraz bardziej zaawansowane i niekonwencjonalne. Dosyć sporym zainteresowaniem (przynajmniej z punktu widzenia producentów) cieszą się obecnie okulary pełniące szereg dodatkowych funkcji . Nad takimi pracuje m.in. Apple oraz Google. Okazuje się, że nie tylko.Razer ogłosił właśnie okulary Anzu, które mają być świetnym rozwiązaniem dla osób spędzających sporo czasu przed ekranami. Podstawowe soczewki wyposażone zostaną w. W zestawie znajdzie się jednak dodatkowa– mają one zapewniać ochronę przed promieniowaniem UV (w zakresie UV-A i UV-B) na poziomie 99 procent.Co jednak najciekawsze, w oprawkach okularów zamontowane zostaną zintegrowane. Dźwięk ma być kierowany bezpośrednio w kierunku małżowin usznych, co zapobiegnie rozpraszaniu go w otwartą przestrzeń. Pojawi się także mikrofon, za pomocą którego przeprowadzimy rozmowy głosowe.Na oprawkach nie zabraknie także dotykowych przycisków umożliwiających sterowanie muzyką czy odbieranie połączeń. Ze urządzeniem mobilnym okulary połączymy dzięki technologii. Bateria wytrzymać ma maksymalnie 5 godzin jeśli sprzęt będzie intensywnie użytkowany, a 2 tygodnie w trybie oszczędnym. Osoby z wadą wzroku otrzymają opcję wykonania soczewek na receptę, by w sprzęcie od Razera cokolwiek widać. Nie będzie to jednak tania przyjemność.Za podstawową wersję akcesorium należy zapłacić. Anzu są dostępne w dwóch kształtach (okrągłym i kwadratowym) oraz rozmiarach. Na razie cały nakład został wykupiony.Źródło i foto: Razer