Globalna premiera Redmi Note 10. Smartfony Xiaomi ze średniej półki z ekranem AMOLED

Redmi Note 10S - kluczowe cechy

Redmi Note 10S - cena w dolarach:





6 GB+64 GB: 229 $

6 GB+128 GB: 249 $

8 GB+128 GB: 279 $

4 GB+64 GB: 199 $

4 GB+128 GB: 229 $

Redmi Note 10 5G czyli tanie 5G dla wszystkich

Redmi Note 10, kiedy w Polsce?

Redmi Note 10 - kluczowe cechyZa zdjęcia odpowiada zestaw 4 aparatów: mamy 8-megapikselowy ultraszerokokątny aparat do zdjęć grupowych, 2-megapikselowy aparat makro do zbliżeń oraz 2–megaspikselowy obiektyw z sensorem głębi do robienia portretów z efektem bokeh. Główny aparat Redmi Note 10S o rozdzielczości 64 megapikseli oznacza sporą poprawę w stosunku do poprzedniej generacji.W Redmi Note 10S (warianty pamięci: 6GB+64GB, 6GB+128GB, 8GB+128GB) zastosowano procesor MediaTek Helio G95 taktowany zegarem 2,05 GHz. Sercem Redmi Note 10 jest natomiast nowy procesor Qualcomm Snapdragon 678.W tym roku Xiaomi stworzyło jeden z najbardziej przystępnych cenowo smartfonów 5G na rynku. Zastosowany w Redmi Note 10 5G chipset MediaTek Dimensity 700 jest wytwarzany w procesie produkcyjnym 7 nm, sieć 5G jest obsługiwana przez obie karty SIM.Na pokładzie znajdziemy wyświetlacz AdaptiveSync DotDisplay z odświeżaniem do 90 Hz i przekątną 6,5 cala. Co ważne, smartfon jest w stanie automatycznie dostosować się do oglądanych treści – oglądamy stream z gry wideo? Statyczny obraz wyświetlany na ekranu i włącza się tryb 30 Hz. Przewijamy wiadomości w serwisie społecznościowym? Włącz się 60 Hz, co zapewnia płynne wyświetlanie. Gramy w grę? Ekran zaczyna pracować już z 90 Hz.Redmi Note 10 5G ma solidny system obiektywów z aparatem głównym 48 megapikseli, optyką makro 2 MP i czujnikiem głębi 2 MP. Ponadto, bateria o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania z mocą 18 W sprawia, że jest idealnym towarzyszem do codziennego użytku.Seria została zaprezentowana na globalnej premierze, ale nie zdradzono daty wprowadzenia nowych modeli do Polski. Nie znamy również oficjalnych europejskich cen Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 i Redmi Note 10 5G. Można spodziewać się, że będą one konkurencyjne.Źródło: Xiaomi