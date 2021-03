Google zabija kolejny projekt - Cardboard VR był akurat świetny

Koniec po siedmiu latach.





Google Cardboard VR było bardzo popularne





fot. Google

Google postanowiło zakończyć kolejny ze swoich projektów, który swego czasu cieszył się bardzo dużą popularnością. Mowa tu oczywiście o, czyli… kawałku kartonu, który za pośrednictwem smartfona pozwalał niejako skosztować tego, co oferuje wirtualna rzeczywistość. Firma poinformowała, iżZestaw oznaczony jako Cardboard VRi przesunął punkt wejścia do wirtualnej rzeczywistości na naprawdę niski poziom. Urządzenie było dosłownie kawałkiem tektury w kształcie gogli VR, które pozwalały na umieszczenie w nich smartfona.Google stworzyło także specjalną aplikację na Androida oraz iOS, która pozwalała sprawdzić, jak dokładnie działa Cardboard VR. Poziomy wyświetlacz smartfona został podzielony na podwójny widok (odpowiednio na lewe i prawe oko), a sprzęt telefonu generował treści wyświetlane bezpośrednio na ekranie. Ponieważ Cardboard VR zawierał w sobie jedynie kartonowe opakowanie oraz plastikowe soczewki przepuszczające obraz,W 2016 roku Google chciało pójść za ciosem i wypuściło Daydream VR –. Niestety w tym przypadku Amerykanie po prostu się „przejechali”. Daydream VR nigdy nie stał się na tyle popularny, aby zaistnieć w świadomości szerszego grona użytkowników.Kolejne lata także nie przyniosły niczego owocnego w zakresie tworzenia oprogramowania oraz całej platformy do wirtualnej rzeczywistości. Jak widać Google stwierdziło, że projektu Cardboard VR faktycznie nie ma co kontynuować.Zapewne ograniczona liczba zestawówNa zupełnie nowe sztuki nie ma co już jednak liczyć.Źródło: ArsTechnica / fot. Google