Nintendo Switch Pro jeszcze w tym roku? Wszystko na to wskazuje

Nintendo Switch Pro może otrzymać panel OLED

Niedługo może pojawić się "przeciwieństwo" Nintendo Switch Lite | Źródło: Nintendo

Od premiery konsoli Nintendo Switch minęły już cztery lata. Przez ten czas nie doczekaliśmy się żadnej ulepszonej wersji tego mobilnego sprzętu (oprócz v2, gdzie usprawniono nieco akumulator). Poza tym byliśmy świadkami debiutu odsłony Lite bez opcji podłączenia do telewizora i odłączenia kontrolerów.Regularnie jednak pojawiają się plotki sugerujące, iż Nintendo pracuje nad wariantem Pro sprzętu. Japoński koncern co prawda niedawno zaprzeczył jakoby tego typu konsola miała ukazać się w tym roku, lecz redakcja Bloomberg uznała właśnie, że może to być swego rodzaju zasłona dymna. Dlaczego?Z opublikowanego raportu wynika kilka rzeczy. Przede wszystkim Nintendo Switch Pro. Poza tym prawdopodobnie uświadczymy ekranu OLED od Samsunga o przekątnej 7 cali. Rozdzielczość nie ulegnie jednak zmianie – nadal będziemy borykać się z 720p.Jak uspokaja jednak prezes firmy DSCC, Yoshio Tamura –, zaoferuje większy kontrast i nieco poprawi szybkość reakcji w porównaniu z dotychczasowym panelem LCD.To jednak nie wszystko. Ulepszona wersja konsoli otrzyma wyjście pozwalające na wyświetlenie obrazu w rozdzielczości 4K na telewizorze. Trzeba przyznać, że taka zmiana byłaby zauważalna gołym okiem – teraz Switch oferuje jedynie 1080p w trybie zadokowanym. Pojawiają się także. Taki zabieg miałby zwiększyć wydajność urządzenia.Oczywiście jak w przypadku wszystkiego rodzaju nieoficjalnych raportów – należy podchodzić do tych wszystkich informacji z odpowiednim dystansem. Jeśli jednak okażą się one prawdziwe, to Switch może jeszcze przez długi czas utrzymać się na konsolowym szczycie.Źródło: Bloomberg / Foto. instalki.pl