Palit wprowadza ponownie GTX 1060 w górniczej wersji. Kopanie na tak starym GPU?

Stare grafiki Palita w edycji dla górników, które zapewne nie nadają się do ETH

Palit GTX 1060 mining w EEC / foto: Instalki.pl

Nvidia RTX 3080 Ti także zauważony w zapisach EEC

Niedawno pisaliśmy o wskrzeszeniu poprzedniej generacji kart graficznych od zielonych przez, czyli RTX 2000 i GTX 1600. Okazuje się, że mimo kręcenia nosem przez część górników, dla których powstają CMP HX, inna firma postanowiła przywrócić na rynek jeszcze starsze konstrukcje! I w dodatku niekoniecznie z topowymi chipami z tamtych czasów.Na stronie eurazjatyckiej komisji eaeunion można znaleźć wzmianki o rejestracji kart graficznych Palit P106 Mining. A chipy takowych mają być zgodne z używanymi w konsumenckich GTX 1060. To nie pomyłka. Tak stare i mało wydajne względem najnowszych modeli czy nawet tych z poprzedniej serii miałyby potencjalnie zaspokoić górników. I będą się nadawać tylko do tego, bo brak złącz graficznych uniemożliwi pracę w grach czy po prostu jako moduł wyświetlający obraz. Przynajmniej tak było ostatnim razem, więc nowa partia nie powinna odstawać od tego założenia.Jeszcze nie wiadomo, czy chodzi konkretnie o P106-90 z GTX 1060 3GB i 640 rdzeni CUDA, czy P106-100 z GTX 1060 6GB i 1280 jednostek CUDA, ale zapis "1069" może sugerować słabszy wariant. To tym bardziej dziwne, bo 3 GB VRAM nie pomieści przykładowo obecnego pliku ETH DAG, który waży 4,11 GB. Choć oczywiście mniejsze DAG z innych kryptowalut mogą być użytkowane.Inną ciekawą pozycją w zapisach zgłoszenia do EEC może być kolejny raz zauważony przez internautów GeForce RTX 3080 Ti, na którego premierę czy choćby oficjalne ogłoszenie czekamy od dłuższego czasu. Wielu liczyło na zapowiedzi RTX 3080 Ti, ale do tej pory wszystkie podejrzewane o to daty okazały się nietrafione, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość.Źródło: eaeunion