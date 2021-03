AMD Radeon RX 6700 XT zaprezentowany. To kolejna karta, której nie kupisz

AMD Radeon RX 6700 XT - specyfikacja

Cena AMD Radeon RX 6700 XT

Firma AMD zaprezentowała dziś nie dwie (jak mówiły pogłoski), a jedną nową kartę graficzną z rodziny Radeon RX 6000 . Zadebiutował układ AMD Radeon RX 6700 XT, który to producent reklamuje jako "wybitny sprzęt dla grających w 1440p". Karty będą dostępne do kupienia na stronie AMD.com oraz w sklepach od czwartku 18 marca 2021 roku... teoretycznie. Najpewniej i tak nie zdołacie ich kupić ze względy na niską dostępność. Parafrazując klasyka: sorry, taki mamy klimat.AMD Radeon RX 6700 XT wykorzystuje możliwości architektury AMD RDNA 2. Wyposażono ją w 12 GB pamięci GDDR6 oraz 96 MB AMD Infinity Cache i 40 bloków CU. Producent zapewnia, że konstrukcja oferuje nawet 2-krotnie wyższą wydajność w wybranych tytułach, w porównaniu do analogicznego modelu poprzedniej generacji - AMD Radeon RX 5700 XT. Game Clock to 2424 MHz, Boost Clock wynosi nawet 2581 MHz, a TDP karty to 230 W (zasilacznie 8 + 6 pin).Zaprezentowane dziś urządzenie jest kolejnym, korzystającym z AMD Smart Access Memory. Rozwiazanie to zwiększa wydajność karty po połączeniu ją z procesorem z rodziny AMD Ryzen 5000 i wybranymi AMD Ryzen 3000 oraz płytą główną z chipsetem z serii AMD 500. Funkcja ta zapewnia tym procesorom pełny dostęp do szybkiej pamięci graficznej GDDR6, dzięki czemu wydajność może wzrosnąć nawet o 16%.Przypominamy, że karty graficzne AMD RDNA 2 radzą sobie z ray tracingiem, jednakże nie tak dobrze jak karty NVIDIA GeForce RTX 3000 Cena sugerowana karty graficznej AMD Radeon RX 6700 XT wynosi 479 dolarów, co można śmiało przeliczyć na 479 euro, co z kolei daje kwotę ok. 2179 złotych. Powstrzymajcie jednak swój entuzjazm, bowiem wszyscy wiemy doskonale, że za te pieniądze karty nikt najpewniej nie kupi... W teorii cena karty ma być niższa o 20 dolarów od ceny GeForce RTX 3070. Jak będzie ostatecznie, zweryfikuje rynek (i wydajność karty w kopaniu Ethereum).Źródło: AMD