Eksplodujący iPhone X przyczyną pozwu wymierzonego w Apple

iPhone X eksplodował w kieszeni Australijczyka

"Usłyszałem cichy dźwięk pęknięcia, po którym nastąpiło syczenie. Później poczułem silny ból w prawej nodze, więc natychmiast podskoczyłem i zdałem sobie sprawę, że to mój telefon"

Apple zlekceważyło poszkodowanego

Apple w Australii musi zmierzyć się z pozwem wytoczonym firmie przez Roberta De Rose, który padł ofiarą wypadku, wywołanego przez smartfonw 2019 roku. Mężczyzna przyznaje, że pomimo podjętych przez niego prób kontaktu, został zignorowany przez producenta z Cupertino i droga sądowa jest jedynym sposobem na uzyskanie jakiejkolwiek formy zadośćuczynienia.Naukowiec z Melbourne w Australii doznał poparzeń drugiego stopnia po tym, jak iPhone X wybuchł w jego kieszeni. Poszkodowany tłumaczy, że feralnego dnia przebywał w swoim biurze, siedząc na krześle, gdy nagle poczuł przeszywający ból w nodze i usłyszał syczenie wydobywające się z wnętrza kieszeni.- powiedział w rozmowie z australijskim 7news.Australijczyk wyciągnął swojego rocznego iPhone X z kieszeni i dostrzegł, że z jego wnętrza wydobywa się ciemny dym. W okolicy poparzenia znajdował się popiół, a w efekcie działania wysokiej temperatury skóra De Rose'a uległa uszkodzeniu.De Rose powiedział dziennikarzom, że zgłosił problem bezpośrednio do Apple, ale nie otrzymawszy odpowiedzi, postanowił ubiegać się o odszkodowanie. Chce tym samym ostrzec miliony ludzi, którzy są właścicielami urządzenia iPhone X, przed potencjalnym niebezpieczeństwem.Tony Carbone z kancelarii Carbone Lawyers powiedział 7news, że reprezentują także drugiego mężczyznę z Melbourne, który twierdzi, żew wyniku przegrzania poparzył jego nadgarstek.W obu przypadkach zawiniły najpewniej akumulatory. Przypominam, że 6 czerwca ubiegłego roku doszło do wybuchu w warszawskim bloku przy ulicy Kłobuckiej . Jego siła była tak duża, że doprowadziła do wyrwania jednego z okien i spowodowała zablokowanie się drzwi, które wyważać musieli strażacy. Winowajcą okazała się... hulajnoga, a konkretnie awaria jej akumulatora.Źródło: 7news