HyperX Alloy Origins 60 już w Polsce. To klawiatura TKL, o której niejeden zamarzy

HyperX Alloy Origins 60 debiutuje w cenie 529 złotych

W polskich sklepach pojawiła się nowa propozycja dla graczy poszukujących wymarzonej kompaktowej klawiatury mechanicznej. Marka HyperX, która niedawno została sprzedana HP przez firmę Kingston, wprowadziła do Polski model HyperX Alloy Origins 60, wyposażony w autorskie przełączniki HyperX Red. Ich żywotność określana jest na aż 80 milionów kliknięć.HyperX Alloy Origins 60 to przede wszystkim przełączniki HyperX Red o liniowej charakterystyce pracy. Wymagają niewielkiej siły nacisku do aktywacji i mają niższy skok od wielu konkurencyjnych rozwiązań, dzięki czemu powinny spisywać się doskonale w grach. Obudowę urządzenia wykonano w całości z aluminium lotniczego.