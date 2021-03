Huawei Scale 3 to inteligentna waga w kuszącej cenie

Zmotywuje do redukcji masy.

Źródło: Huawei

Firma Huawei wprowadza do polskich sklepów kolejną generację swojej inteligentnej wagi Huawei Scale. Huawei Scale 3 pozwala monitorować aż jedenaście wskaźników składu ciała, co z pewnością spodoba się miłośnikom sportu oraz osobom pragnącym zgubić kilka zbędnych kilogramów. Ogromnym atutem urządzenia mają być nie tylko mnogość pomiarów oraz atrakcyjny wygląd, ale też kusząca cena. Cena Huawei Scale 3 wynosi bowiem 149 złotych.Inteligentna waga łazienkowa Huawei Scale 3 wykonana jest z hartowanego szkła. Nóżki o wysokości 3,5 mm wyposażono w gumowe podkładki antypoślizgowe, gwarantujące stabilność. Sprzęt umożliwia szczegółową analizę składu ciała w oparciu o pomiar jedenastu wskaźników:Oczywiście należy mieć świadomość tego, że dane te są zbierane w oparciu o algorytm i pozwalają użytkownikowi obserwować pewne trendy zmian w czasie. Profesjonalne wykonanie takich pomiarów kosztuje niemałe pieniądze i nie można wymagać, że dokona ich waga sprzedawana w cenie 149 złotych.Huawei Scale 3 można połączyć ze smartfonem za pomocą łączności Wi-Fi lub Bluetooth i poprzez aplikację Huawei Zdrowie w wygodny sposób kontrolować m.in. wagę ciała, poziom beztłuszczowej masy, zawartość białka w organizmie, a także tętno. Co ważne, przy połączeniu Wi-Fi uruchamianie aplikacji podczas pomiarów nie jest konieczne, a synchronizacja następuje automatycznie. Aplikacja dostępna jest nie tylko w Huawei App Gallery , ale także sklepach Google Play oraz Apple App Store i mogą ją pobrać użytkownicy smartfonów wszystkich marek.