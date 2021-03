iPhone 13 może w końcu pojawić się z nowościami, na które wszyscy czekają

Nowy przeciek daje nadzieję.





Apple iPhone 13 – co nowego na pokładzie?





fot. Martin Sanchez - Unsplash

Do sieci przedostały się nowe informacje dotyczące. Tym razem pochodzą one od popularnego analityka Ming-Chi Kuo, który w przeszłości bardzo często dostarczał sprawdzonych informacji na temat produktów firmy z Cupertino. Jeśli okaże się, że i tym razem plotki się potwierdzą, to większość osób czekających na iPhone’a 13 będzie bardzo zadowolona.Co nowego znajdzie się w kolejnej generacji flagowca od Apple?Wszystkie modele iPhone’ów przeznaczone na 2021 rokApple bije się z Unią Europejską w celu standaryzacji portu do ładowania i przemianowania go na USB-C, jednak na tym polu nie spodziewajmy się jeszcze zmian. Apple iPhone 13 ma być dostępny w czterech wariantach do wyboru.Analityk potwierdził również, iż wyświetlacz iPhone’a 13 Pro oraz iPhone’a 13 Pro Max będzie korzystał z bardziej energooszczędnej technologii LTPO i zaoferuje użytkownikom. iPhone 13 będzie posiadał również zmniejszone wycięcie potrzebne do umieszczenia w nim sensorów do rozpoznawania twarzy.iPhone 13 Pro i 13 Pro Max mają posiadać ulepszony, ultraszerokokątny aparat ze. Smartfony amerykańskiego producenta doczekają się także technologii LiDaR, która jest obecnie dostępna między innymi w tablecie iPad Pro.Użytkownicy mogą liczyć także na zmniejszenie modułów optycznych na tylnej obudowie oraz jeszczeMożna się spodziewać, że wraz z czasem dowiemy się znacznie więcej na temat nadchodzących smartfonów Apple. Informacja, która zapewne interesuje wszystkich potencjalnie zainteresowanych to ta związana z ceną poszczególnych wariantów.Niestetyza poszczególne iPhone’y z serii 13.Źródło: 9to5Mac / fot. Isaac Martin - Unsplash