PlayStation 5 i kopanie kryptowalut? To fake news

PlayStation 5 i kryptowaluty

Dziś media obiegła informacja niezwykle pesymistyczna z perspektywy graczy i wyjątkowo dobra z punktu widzenia osób kopiących kryptowaluty. Serwis GadgetTendency poinformował, że chińskim hakerom udało się złamać zabezpieczenia konsoli PlayStation 5 w taki sposób, że sprzęt da się wykorzystać do wydobywania wirtualnych pieniędzy. Co więcej, jego wydajność miałaby rzekomo wynosić aż 98,76 MH/s, co w cenie ok. 2300 złotych czyniłoby ją niezrównaną w kwestii efektywności wydobycia w relacji do TDP (zaledwie 211 W). Uspokajam: to na 99,9% fake news.Konsola Sony PlayStation 5 do kopania kryptowalut z zasady się nie nadaje, a kopanie Ethereum jest tu ograniczane przez oprogramowanie. Dziś gruchnęła informacja, jakoby chińscy hakerzy obeszli zabezpieczenia urządzenia i stworzyli oprogramowanie, które to umożliwia.Sprzęt wykorzystujący procesor AMD Ryzen, sparowany z GPU AMD Radeon z architekturą RDNA 2, ma pozwalać kopać z wydajnością 98,76 MH/s. To pierwsza "czerwona lampka", bowiem wydajność wydobycia konsoli Sony powinna być zbliżona do tej oferowanej przez kartę graficzną AMD Radeon RX 5700 XT, wynoszącą ok. 50 MH/s. Drugie światełko ostrzegawcze to screen, stanowiący dowód na rzekome dokonanie.