Nowe etykiety energetyczne od dziś w Polsce. Zobacz, jak je odczytywać

Od 1 marca na terenie Polski oraz całej Unii Europejskiej obowiązują zupełnie nowe klasy energetyczne sprzętu RTV i AGD. To bardzo istotna zmiana z punktu widzenia konsumentów, którzy począwszy od dziś nie uświadczą już towarów z oznaczeniami, którym towarzyszą "plusy". Dotychczas najwyższy standard A+++ staje się standardem na poziomie C. Nowe etykiety mają być czytelne i dostarczać większej ilości informacji na temat urządzeń.Do tej pory sprzęt RTV i AGD oznaczany był etykietami, na których efektywność energetyczna oznaczana była literami od G (najgorsza) do A+++ (najlepsza). Po drodze znajdowały się m.in. oznaczenia A++, A+ oraz A. Po wielu latach przyszedł czas na zmiany, jako że nowoprodukowane urządzenia cechują się znacznie lepszymi parametrami. Urząd Regulacji Energetyki (URE) z plakietek postanowił usunąć plusy i wprowadzić siedmiopunktową skalę, na której zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)widnieją oznaczenia od A do G.