25 użytecznych gadżetów z AliExpress dla aktywnych

Co kupić na AliExpress? Propozycji jest tak wiele, że piszemy na ten temat już pięćdziesiąty szósty artykuł i... końca nie widać! Dziś postanowiliśmy podejść do sprawy w sposób tematyczny i przyjrzeć się temu, co na AliExpress mogą znaleźć amatorzy sportu. W dzisiejszym zestawieniu znajdziecie mnóstwo praktycznych gadżetów dla rowerzystów, biegaczy i osób aktywnych.



1. Ultralekki plecak 15 l - składany do worka

Plecak to rzecz szalenie przydatna podczas pieszych wypraw w góry, ale też w trakcie wypadów na rower. Ten kosztuje zaledwie 12 złotych, ma pojemność 15 litrów i w razie potrzeby można spakować go do malutkiego woreczka. Arcyprzydatna sprawa podczas kilkudniowych wypraw rowerowych.



Cena: ok. 12 złotych



2. Rekawiczka bez palców z latarką LED

Ciekawa "rękawica" zakładana na dwa palce - lewej lub prawej ręki - z zainstalowanymi diodami LED. Gadżet pozwoli być widocznym po zmroku i awaryjnie doświetlić znajdującą się nieopodal przestrzeń.



Cena: ok. 6 złotych



3. Multitool dla rowerzysty i nie tylko

Kompaktowy multitool z niemal wszystkimi kluczami niezbędnymi do serwisowania roweru - m.in. imbusowymi, oczkowymi, płaskim i krzyżakowym. Nie, nie ma klucza do kaset i do korby. ;)



Cena: ok. 15 złotych



4. Powerbank 10000 mAh z QuickCharge 3.0

Funkcjonalny powerbank z szybkim ładowaniem 18 W oraz wyświetlaczem wskazującym stan naładowania baterii o pojemności 10 000 mAh.



Cena: ok. 68 złotych z wysyłką z Polski



5. Wodoodporne rowerowe torby podsiodłowe - różne rodzaje

Dwa rodzaje wodoodpornych podsiodłowych toreb rowerowych. Jedna jest kompaktowa i nadaje się idealnie na krótkie wypady, druga będzie nieoceniona w trakcie długich wypraw - zmieszczą się w niej ubrania lub ultralekki namiot i śpiwór.



Cena: ok. 50 złotych



6. Skarpetki sportowe - różne kolory

Tanie i kolorowe skarpety na rower, do biegania, do uprawiania innych sportów i... na co dzień.



Cena: ok. 9 złotych



7. Nakrętki na wentyle

Zadaj nieco szyku - załóż na wentyle w swoim rowerze kolorowe i lekkie nakrętki.



Cena: ok. 5 złotych / komplet



8. Rozkuwacz spinki do łańcucha

Kto próbował kiedyś rozpiąć spinkę rowerową ten wie, że nie jest to łatwe zadanie. Jeśli nie chcesz w awaryjnej sytuacji denerwować się i nadwyrężać palców, wsadź do torby rowerowej ten niewielki rozkuwacz do spinek.



Cena: ok. 5 złotych



9. Ultralekki śpiwór awaryjny z warstwą termiczną

Na górskim szlaku mogą zdarzyć się różne sytuacje. Dynamicznie zmieniająca się pogoda na niektórych szlakach może stanowić śmiertelne zagrożenie. Warto nosić przy sobie kompaktowy i lekki wodoodporny śpiwór termiczny, który podtrzyma temperaturę ciała.



Cena: ok. 23 złotych



10. Brelok z nożyczkami / przecinakiem do żyłek

Szukasz nietuzinkowego breloka do kluczy? Być może spodoba Ci się ten, mieszczący niewielkie nożyczki, będące w stanie przeciąć nawet linki wędkarskie.



Cena: ok. 7 złotych



11. Torba sportowa

Bardzo ładna i funkcjonalna torba na ubrania sportowe i nie tylko. Uwagę zwraca osobna kieszeń na przepocone rzeczy oraz przestrzeń na buty.



Cena: ok. 64 złote



12. Rękawy na rower i nie tylko

Lekkie rękawki to świetne akcesorium dla biegaczy i rowerzystów. Za sprawą kompaktowych rozmiarów można je nosić nawet w kieszeni.



Cena: ok. 9 złotych



13. Trenażer dłoni na palce

Masz za mało krzepy w rękach? Spraw sobie taki oto niewielki przyrząd do trenowania mięśni w tej partii ciała.



Cena: ok. 5 złotych



14. Tanie stroje rowerowe dla kobiet i mężczyzn - różne wzory

Strój rowerowy z AliExpress? Proszę bardzo. W ramach tej oferty nabyć da się dobrze oceniane komplety - męskie i damskie - w cenie 77 złotych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby kupić samą koszulkę.



Cena: ok. 78 złotych



15. Torba biodrowa do biegania

Saszetka biodrowa do biegania, która pomieści klucze, chusteczki do nosa, smartfon, portfel i inne drobiazgi.



Cena: ok. 12 złotych



16. Koszulki kompresyjne

Tanie koszulki kompresyjne z długim rękawem spiszą się doskonale w trakcie treningu w domu, na siłowni lub w trakcie wieczornych przebieżek. W chłodniejsze dni tego rodzaju odzież sprawdza się również podczas spacerów w górach.



Cena: ok. 23 złote



17. Minibandy - gumy oporowe do ćwiczeń

Niedrogie minibandy do ćwiczeń. Do wyboru wiele wariantów, różniące się od siebie oporem.



Cena: ok. 4 złote



18. Okulary rowerowe - mnóstwo modeli do wyboru

Stylowe okulary przeciwsłoneczne na rower z filtrem UV oraz warstwą anti-fog zapobiegającą powstawaniu zaparowań. Podobieństwo do modeli pewnej znanej marki nieprzypadkowe.



Cena: ok. 53 złote



19. Tytanowa łyżka z widelcem

Łyżko-widelec idealny na różnego rodzaju wiosenne i letnie wypady - na biwak lub tramping.



Cena: ok. 17 złotych



20. Składany bidon

Praktyczne bidony o różnych pojemnościach. Po opróżnieniu da się je złożyć do ultrakompaktowej postaci.



Cena: ok. 15 złotych



21. Taśmy oporowe do ćwiczeń

Taśmy oporowe z uchwytami na dłonie - do ćwiczenia nóg, rąk i innych partii ciała.



Cena: ok. 7 złotych



22. Plecak rowerowy z torbą na wodę

Lekki, wygodny i przewiewny plecak z dołączonym workiem na wodę o pojemności 1,5 litra (trzymanym w środku, z którego na zewnątrz wyprowadzona jest rurka z ustnikiem). Spisze się rewelacyjnie w trakcie jazdy na rowerze i podczas długich wędrówek.



Cena: ok. 70 złotych



23. Uniwersalny uchwyt rowerowy

Uniwersalny uchwyt rowerowy mocowany do kierownicy. Atutem jest bardzo szeroki zakres regulacji położenia.



Cena: ok. 37 złotych



24. Ultralekka plandeka na biwak i do ogrodu

Wodoodporna markiza znajdzie zastosowanie podczas biwaków oraz w ogrodzie, gdzie zapewni cień w upalne dni.



Cena: ok. 74 złotych



25. Torba rowerowa na ramę z miejscem na smartfon z nawigacją

Wodoodporna markiza znajdzie zastosowanie podczas biwaków oraz w ogrodzie, gdzie zapewni cień w upalne dni.