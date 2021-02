Redmi AirDots 3 oficjalnie. Nowa generacja najtańszych słuchawek bezprzewodowych Xiaomi

Redmi AirDots 3 - mocna bateria i wygodne parowanie

Słuchawki Redmi AirDots 3 są sprzedawane w 3 modnych kolorach

Mówi się, że to Apple zrewolucjonizowało rynek słuchawek bezprzewodowych wprowadzając na rynek AirPodsy. Z pewnością amerykański gigant przyczynił się do popularyzacji tego typu konstrukcji, ale to chińskie marki wprowadziły je pod strzechy na masową skalę. Duży udział w tym ma oczywiście Xiaomi.W Chinach zaprezentowano właśnie. Nowa odsłona najtańszych słuchawek bezprzewodowych Xiaomi to przede wszystkim układi łącznośćProducent nie zmodyfikował specjalnie samej konstrukcji słuchawek. Zarówno etui, jak i same przekaźniki audio wyglądają bardzo podobnie do poprzedniej generacji. Zmieniły się za to komponenty. Xiaomi postawiło na chip Qualcomm 3040, który został zoptymalizowany do użytku w słuchawkach dousznych i bezprzewodowych. Atutem układu jest wsparcie dlai Qualcomm TrueWireless Mirroring. Oczywiście nie zabrakło obsługi kodeka, który zapewnia spójne przesyłanie strumieniowe wysokiej jakości audio przez Bluetooth.Producent deklarujedzięki etui z wbudowaną baterią o pojemności 600 mAh. Nowe słuchawki są również wyposażone w inteligentną technologię redukcji szumów otoczenia DSP. Sterowanie odbywa się za pomocą przycisków dotykowych, można też korzystać z asystentów głosowych, jak Google Asysten czy Amazon Alexa. Słuchawki są odporne na zachlapania (IPX4), a ładowanie odbywa się za pomocą złącza USB-C.Słuchawki Redmi AirDots 3 będą sprzedawane w Chinach po początkowej cenieod 4 marca. Z pewnością wkrótce będziemy mogli kupić urządzenie za pośrednictwem AliExpress lub innych platform handlowych.Źródło: Xiaomi