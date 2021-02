Xiaomi Mi Band 6 z funkcjami, na które czekał świat

GPS w Xiaomi Mi Band nie zadebiutował ani w czwartej, ani w piątej generacji urządzenia - wbrew licznym przeciekom sugerującym, że tak właśnie może się stać. Wygląda na to, że w tym roku technologia ta nareszcie pojawi się w Xiaomi Mi Band 6, skłaniając wielu użytkowników starszych wersji opasek sportowych do przejścia na najnowszy model. Doniesieniom tym towarzyszą nowe wieści, związane z integracją opaski z komunikatorami. Te odkryto dzięki analizie kodu aplikacji Mi Fit Po wielkim sukcesie sprzedażowym Xiaomi Mi Band 5 firma Xiaomi szykuje się na premierę opaski Mi Band 6, która w Polsce i innych krajach europejskich sprzedawana będzie pod nazwą Mi Smart Band 6. Wiele wskazuje na to, że nowy wariant opaski nie tylko powtórzy sukces poprzednika, ale ma potencjał, aby go przewyższyć. Wszystko za sprawą modułu GPS, który w końcu ma trafić do popularnego gadżetu oraz znacznie głębszej integracji z komunikatorami pokroju WhatsApp i Telegram.

Xiaomi Mi Smart Band 5. | Źródło: Xiaomi

Fragment kodu aplikacji Mi Fit, wskazujący na nowe funkcje debiutujące przy okazji premiery Xiaomi Mi Band 6. | Źródło: XiaomiAdictos

Inne funkcje Mi Band 6

Wydawało się, że z końcem stycznia bieżącego roku poznaliśmy wszystkie najważniejsze informacje na temat Xiaomi Mi Band 6 . Wtedy to dowiedzieliśmy się między innymi, że model z NFC ponownie dostępny będzie wyłącznie w Chinach. Europejczycy z płatności zbliżeniowych w Mi Smart Band 6 nie skorzystają. Wtedy też po raz pierwszy sugerowaliśmy, że sprzęt może otrzymać moduł GPS. Kod apki Mi Fit przeanalizowany przez XiaomiAdictos pokazuje, że to nie koniec nowości.Kod aplikacji Mi Fit ujawnia, że Mi Band 6 może pozwolić użytkownikom "przesuwać palcem w górę, aby odpowiedzieć na wiadomość SMS". Większy wyświetlacz z pewnością byłby wygodniejszy do przewijania propozycji odpowiedzi, więc Xiaomi może postawić na ekran o nieco większej przekątnej. Czy z poziomu opaski będzie dało się wprowadzać tekst? To akurat wydaje się wątpliwe. Być może posiadacz opaski będzie mógł edytować szybkie odpowiedzi z poziomu apki Mi Fit, a później wykorzystywać je w swoim smart urządzeniu.Xiaomi Mi Band 6 będzie obsługiwał asystenta głosowego Alexa, a wszystkie modele otrzymają czujnik SpO2 do pomiaru zawartości wysycenia krwi tlenem. Nowa opaska powinna oferować do 30 trybów aktywności - w Mi Band 5 jest ich 11. Nowe tryby to m.in. taniec, zumba, krykiet, koszykówka i kickboxing. Wcześniej do sieci trafiła również ogromna liczba obrazów, zawierających ikony i emotikony, wraz z nagłówkami menu i ikonami aktywności.Premiera Xiaomi Mi Band 6 odbędzie się zapewne w czerwcu lub na początku lipca tego roku. Xiaomi Mi Band 5 został wprowadzony na rynek w czerwcu 2020 roku, w cenie zaczynającej się od 189 juanów, czyli ok. 108 złotych. W Polsce cena Mi Smart Band 5 wynosiła ok. 179 złotych.Źródło: XiaomiAdictos, zdj. tyt. Xiaomi Mi Band 5 - mat. własne