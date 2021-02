Sony w końcu pozwoli na rozszerzenie pamięci PlayStation 5

Sony odblokuje port SSD M.2

Źródło: instalki.pl

Od premiery konsol nowej generacji minęły ponad trzy miesiące. Trudno jednak na razie mówić o ich ogromnej popularności, kiedy bardzo trudno o ich dostępność. Niedawno udostępniona została informacja, że masowe dostawy PlayStation 5 pojawić się mają dopiero na początku przyszłego roku Sony jednak już teraz planuje rozwijać swój sprzęt pod kątem oprogramowania. Jak się okazuje, tego lata pojawi się aktualizacja pozwalająca na aktywowanie dodatkowego miejsca na dane.Ma to się wkrótce zmienić.PlayStation 5 oferuje na ten moment 667 GB wolnej przestrzeni dyskowej. Jest to stosunkowo mało, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż sporo dużych gier waży ponad 100 GB. Nie da się więc ukryć, że wsparcie dla rozszerzeń pamięci niezwykle by się przydało. Wielu użytkowników z pewnością nie może się doczekać nadchodzącej aktualizacji.Oczywiście nie każdy dysk SSD będzie mógł być obsługiwany przez konsolę.Cóż - zawsze jest to lepsza opcja niż polityka Microsoftu, gdzie działają wyłącznie autorskie rozszerzenia o zawrotnej cenie.Poza tym PlayStation 5 zyskaTego typu krok zniwelować ma problemy wynikające z obecności dodatkowego dysku. Stosowne aktualizacje zadebiutują za kilka miesięcy - konkretny termin nie jest znany.Źródło: Bloomberg / Foto. instalki.pl