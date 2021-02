Uchwalono nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych. Są rygorystyczne

Dobre czy złe wieści? Dobre czy złe wieści?



Polscy posłowie przyjęli nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Politycy byli niemalże jednogłośni - za jej przyjęciem głosowało 414 posłów, przeciw - 15, a 25 wstrzymało się od głosu. Tym samym w Polsce wkrótce wejdą w życie nowe przepisy określające sposób poruszania się hulajnogami elektrycznymi oraz innymi urządzeniami transportu osobistego (UTO). Zmieni się naprawdę wiele, a nowelizacja przepisów nie każdego wprawi w dobry nastrój.



Zmiany dotyczące hulajnóg elektrycznych

Najważniejsze zmiany w prawie dotyczą m.in. sposobu poruszania się hulajnogą. Zgodnie z brzmieniem nowelizacji, kierujący hulajnogami elektrycznymi będą mogli korzystać przede wszystkim z dróg rowerowych lub pasa ruchu przeznaczonego dla rowerów. Co ciekawe, będą mogli się tam poruszać z prędkością nie przekraczającą 20 km/h, podczas gdy ograniczenia te nie będą nakładane na rowery.



