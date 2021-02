Intel Core 11 gen Rocket Lake-S. Wypłynęły daty prezentacji i startu sprzedaży

Nowe procesory Intel Core na półkach sklepowych jeszcze w marcu

Prezentacja Intel Rocket Lake-S obędzie się w połowie marca, a w sklepach pojawią się wraz z końcem miesiąca / foto. Intel

Intel musi jeszcze dopracować mikrokod procesorów

Procesory Intela 11 generacji Core miały by być mocnym zakończeniem ery procesu technologicznego 14 nm w komputerach stacjonarnych. Intel chwalił się bardzo dobrymi wynikami w stosunku do zastosowanej liczby rdzeni, a nieoficjalne benchmarki potwierdzały też świetne możliwości dla mocnego pojedynczego wątku. To też pierwsza seria, w której Intel pozwoli na montaż nośników PCI-Express 4.0 w dekstopach pracujących z pełną wydajnością dzięki pełnej zgodności z nowym standardem.Procesory Intel Core Rocket Lake-S będą całkiem szybko wyparte przez nową niekompatybilną z nimi podstawkę LGA1700 i linię Intel Alder Lake-S, z którą firma w końcu przejdzie jeszcze pod końcem tego roku do niższego desktopowego procesu technologicznego. Niemniej już wkrótce, to właśnie modele Rocke Lake-S będą wybierane jako najnowsze i najlepsze dla graczy wśród użytkowników, którzy wolą składać maszynę na Intelu.Portal wccftech na bazie otrzymanych informacji i umów NDA wywnioskował, że oficjalna prezentacja i start zamówień dla pośredników będą miały miejsce już za nieco ponad dwa tygodnie 16 marca. Wtedy też ruszy przedsprzedaż czy kampanie reklamowe. Niestety na dostępność w sklepach czy publikację wyników niezależnych testów branżowych mediów technologicznych przyjdzie nam poczekać dodatkowe dwa tygodnie. Procesory Intel Core Rocket Lake-S miałyby realnie pojawić się w sprzedaży 30 marca.Zwłoka ma być podyktowana chęcią dopracowania mikrokodu, który według firmy miałby zauważalnie poprawić wydajność nowych jednostek w realnych gamingowych zastosowaniach. Syntetyki już teraz robią wrażenie biorąc pod uwagę maksymalną liczbę ośmiu rdzeni i zastosowanie starego procesu 14 nm. Nowe wersje BIOS od producentów płyt głównych miałyby być przy współpracy z Intelem dostępne do połowy marca - tak, aby nie zakłócić premiery i oficjalnej pełnej prezentacji układów.Źródło: wccftech / Foto: Intel