Nvidia da górnikom GPU starej architektury. Nie zabiorą chipów dla RTX 3000

Nvidia CMP HX do kopania na szczęście będą bazować na Turingu

Bardzo podstawowa specyfikacja górniczych grafik CMP HX udostępniona przez Nvidię / foto. Nvidia

Tydzień temu Nvidia zapowiedziała specjalne karty graficzne CMP HX, które będą dedykowane kopaniu kryptowalut. Tak jak analogiczne propozycje zielonych kilka lat temu, nawet nie będą posiadać złącz obrazu, więc ich obecność na rynku wtórnym dla graczy będzie marginalna. Zapewne znów niektórzy ambitniejsi sprzedawcy będą modyfikować sterowniki i oferować karty do pracy z wyjściem zintegrowanego GPU, podobnie jak w laptopach. Okazuje się, że ogłoszone niedawno modele wcale nie będą wytwarzane w architekturze Ampere, która jest charakterystyczna dla GPU Nvidia GeForce RTX 3000.Co prawda Nvidia nie podała wszystkich szczegółów na temat specyfikacji CMP HX, ale w najnowszym sterowniku graficznym 461.72 znaleziono już informacje, które określają, na jakich rdzeniach będą bazować dwa pierwsze modele górniczych GPU. 30HX i 40HX, które powinny być dostępne w sprzedaży jeszcze w pierwszym kwartale 2021 roku, mają być zbudowane w oparciu o odpowiednio chipy TU116 i niestandardowy TU106.Tak, chodzi o znaną z linii GeForce RTX 2000 i GeForce GTX 1600 architekturę Turing. W takim razie nie ma powodu do obaw, że specjalne partie grafik dla górników będą zabierać wyprodukowane cenne dla graczy chipy, które później mogłyby trafić do regularnych GeForców RTX 3000. W późniejszym terminie Nvidia wprowadzi także mocniejsze modele CMP 90HX i CMP 90HX. Na pewno nie pojawią się przynajmniej do kwietnia, ale nie znamy dokładnego czasu ich rynkowego debiutu.Źródło: videocardz / Foto: Nvidia